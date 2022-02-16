由國立台東高商廣告設計科首創引進LCD光固化3D列印設備新技術，以「Monster」為主題，讓學生腦海中想像的「怪獸」帶到現實當中。（蔡旻妤攝）

國立台東高商廣設科學生金家宏將心中怪物元素融入創作，他直呼看到誠品超有成就感。（蔡旻妤攝）

國立台東高商廣設科學生呂祥雯（左）與科主任黃俊閔（右）反覆嘗試，以LCD光固化3D列印設備創作出第1隻MONSTER。（蔡旻妤攝）

由國立台東高商廣告設計科首創引進LCD光固化3D列印設備新技術，並以「Monster」為主題，讓學生腦海中想像的「怪獸」帶到現實當中。嶄新技術也讓師生歷經多次挫敗，在努力研究後，終於讓一隻隻精緻的怪獸公仔順利展出，成果驚艷眾人。

「把心目中所有的怪物元素都融入進去，越做越認真，看到成品後超有成就感！」東商廣設科引進LCD光固化3D列印設備，使學生的創作從2D平面踏入新的境界與視野，學生金家宏說，「用3D繪圖軟體把腦海中的怪物慢慢捏出來，很像在玩黏土，花了很多時間，但很開心。」

廣設科主任黃俊閔表示，一開始作品無法產出，擔心課程無法繼續，在他反覆嘗試的過程中，學生呂祥雯從頭到尾全程參與，並製作出了第1隻光固化3D列印怪獸，同學為之驚豔，同時激勵大家一起投入，日以繼夜的創作，一隻隻獨具創意的怪獸公仔陸續誕生，成了此次展出的一大亮點。

LCD光固化3D列印技術，相較以往校園中常見的3D列印機，可縮短列印時間，也能完成更複雜、更精細的作品，但這項新技術起初就連老師也不太熟悉，好在師生不斷努力研究，學生呂祥雯說，「跟著老師一起實驗，過程中遇到問題就一起思考如何解決，可以學到更多東西。」

黃俊閔指出，LCD光固化3D列印，運用紫外線固化技術使光敏樹脂逐漸硬化成型，與早期採用PLA（聚乳酸）線材的3D列印設備相比，能使作品更加精緻，而新技術的引進，也使得廣設科學生除了平面設計之外，將來也能產出豐富的立體創作，學習領域更加多元，技術上也更能與現今產業接軌。