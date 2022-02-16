綠界科技(6763)今天召開上櫃前法人說明會，公司目前位居興櫃股王，近期成交價格約在1200元上下，預計3月15日轉上櫃，目前承銷價暫訂760元，競拍後實際承銷價上看千元，有機會成為國內第一檔掛牌上市櫃的千元新兵。總經理黃華勇表示，過去綠界靠線上金流，今年將有線上金流、線下刷卡機以及付款閘道三大成長引擎，未來也將深化直播帶貨服務。

綠界成立1996年6月4日，為第三方支付金流業者，至今已長達26年，主要業務包含金流、物流、電子發票、跨境電商、資安聯防等，預計上櫃後資本額為1.7億元。

該公司是國內第一家提供電商營業所有需求一站式(All in One)整合服務及OMO(Online Merge Offline)完整方案，並根據不同時代的需求延伸出物流、宅配、電子發票開立、票券價金保管、電子贈品序號及資安健檢等服務。

藉由多方位的經營模式，可以協助商家省去與銀行、四大超商、宅配業者、加值中心等進行議約申請與資訊串接的過程，有效降低溝通時間及其他成本，展現多元整合優勢。

第三方支付主要服務客戶為電子商務賣家，包含網路中、小及微型賣家、電商新創業者。綠界率先業界提供僅需註冊即能收款體驗會員，並且沒有年費，僅需負擔少許手續費的方案，深受個人賣家、部落客及直播主喜愛，合作商家數以平均每個月6000家的驚人速度成長，在中小型電商市占率達7成。

綠界目前與31家銀行及手機支付系統Google Pay與Apple Pay等合作，為國內少數具有多數銀行與兩大行動系統合作的第三方支付商。綠界已於電商建立規模與品牌，呈現大者恆大趨勢，現在客戶多以自願申請加入為主，使其成長性優於產業。

綠界2021年前三季營收10.4億元，年增40％，毛利率43.27％，稅後淨利2.41億元，年增80％，每股盈餘16.27元。2021年全年營收14.06億元，年增38％，全年EPS上看20元以上。

由於未來3年線上交易市場每年仍有20％以上成長率，支撐線上金流的成長動能，另外，綠界提供整合一系列加值服務、新型交易閘道服務與推展線下刷卡機業務，亦將提供新的成長動能，今年在三大引擎助力下，持續看好營運再拚高峰。