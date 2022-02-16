民進黨今中常會，據轉述，有中常委指出，台南市有一點雜音，台南六個立委，或是派林飛帆也可以；大家一陣狂笑；總統則當面笑著問林，「飛帆你講清楚要不要選？」林飛帆臉漲紅，尷尬笑著不語。

據轉述，民進黨中常委陳茂松會中提到，很多名單出來，他們自己是提名小組都不知道，外界都在討論這些人；林錫耀黨務報告時則表示，現在很多人會依照一些思考放出一些風聲，說會有一些人選，「但是這並非我們提名就是這些人選，這可能是外界揣測」。

他說，例如政務官那幾個、台北市的局有陳建仁，這些都是大家點名的人，但都不是黨中央認為這些人可以，是外界風聲聽起來有這些人後，就馬上去找政務官回應，政務官就去回應了。

據轉述，陳茂松還提到，例如嘉義縣就只有翁章梁一個，為何還要一個協調委員會？為何不直接提名翁章梁就好？

林錫耀解釋，不能這樣，就算只有一人要選，程序上要是有人要選，還是要表態，這個協調委員會的機制是在內部，就算只有翁章梁一個，其他好像有聲音要選，那這段時間就是要選的人趕快來協調，過了這時間就提名翁章梁。不要說後來又有人說要跳出來怎麼辦；至於明天會找屏東市長有意參選的三人來談。

據轉述，中常委蔡易餘也說，他也是協調小組成員，去問人家要不要出來選，好像在慫恿人家出來選，這樣其實不好，應該是要選的人主動來跟他們說，協調小組再去徵詢。