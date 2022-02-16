家住苗栗的82歲周姓老翁因罹患多重慢性疾病史，脊椎退化長骨刺，經就醫接受腰椎壓迫手術後，大千醫院安排物理治療師赴家裡協助復建訓練，歷經2個月的復建工作後，周姓老翁目前已恢復行走能力。

患有多重慢性疾病的周姓老翁，年前因脊椎退化長骨刺，就醫接受腰椎壓迫手術，術後有下背部傷口疼痛及下肢無力的狀況，所以平日起身、移位及日常生活功能多需家人協助完成。

為改善周姓老翁的狀況，家屬申請居家復能服務，由大千醫院物理治療師到家中協助他進行翻身坐起、由坐到站等訓練，同時也教導家屬幫忙周姓老翁做居家下肢肌力訓練，來調整姿勢與放鬆背部，改善他下背痛的問題。

2個月後，周姓老翁已能獨立起身於室內外行走、在家屬陪同下也能上下樓梯、下背部疼痛的症狀也獲得改善，不僅提升周某生活品質，也降低家屬照顧的負擔。

大千醫院復健科物理治療師林東京表示，許多長輩與周姓老翁一樣，因疾病或身體狀況導致活動能力受到限制，需透過復健治療來改善行動力。然而有不少行動不便或偏遠地區的失能者，因不易到醫院接受復健服務而放棄治療，導致無法在黃金治療期得到應有的照護，而錯失恢復的機會。居家復能服務則是將復健治療師送到家，讓有需要的個案不用出門也能得到適當且完善的復健治療。

復健治療師會先了解個案希望自己能做到的功能程度，然後給予指導並協助個案達成，同時也讓家屬學習照顧的技巧，相較於傳統訓練，居家復能對失能者的日常生活更有功能性及實質性。

大千醫院強調，透過居家復能服務，可以促進並維持失能者的自主生活能力，也減輕照顧者負擔。民眾如有需求，可撥打諮詢電話：037-357125＃20107王個管師。