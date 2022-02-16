中國附醫大腸直腸外科醫師蔡元耀說，經緊急在賴女士腸阻塞處置入大腸金屬支架，撐開腸道，讓她可以排便、排氣、正常飲食；待腸發炎狀況緩解，再安排微創手術切除腫瘤。（馮惠宜攝）

蔡元耀指出，大腸癌造成腸阻塞的病患進入急診室前，往往因腸阻塞而營養狀況不佳，手術發生併發症風險較高，如能先置放大腸金屬支架，住院、復原時間大幅縮短。（馮惠宜攝）

60歲的賴女士因不喜浪費，嫁為人婦後就經常吃隔夜飯菜，去年間突然半個月沒排氣、排便，甚至腹脹絞痛，經轉診到中國醫藥大學附設醫院急診進而發現升結腸有5公分的腫瘤造成大腸阻塞，醫療團隊緊急以腸鏡在腸阻塞處放置金屬支架，撐開腸道，讓她可以排便、排氣、正常飲食，兩周後再接受腹腔鏡將腫瘤切除，罹大腸癌的震撼也讓她痛改吃剩菜剩飯的習慣。

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師蔡元耀指出，臨床上大腸阻塞多為大腸腫瘤造成，賴女士到院時已腸嚴重發炎、阻塞，不立即治療腸道阻塞極可能併發敗血症死亡。

蔡元耀說，在過去沒有金屬支架前必須先將腸道阻塞部位切除，再將腸造口縫於腹部體表處，待患者營養狀況恢復，腸子腫脹消退後，再進行腫瘤切除。如今，病患也可選擇使用大腸金屬支架，在短時間即可改善腸阻塞問題，患者可開始進食，恢復營養攝取，後續再搭配腹腔鏡微創手術切除腫瘤，術後併發症、感染風險就會明顯降低。

賴女士回應，得知罹患大腸癌相當震驚，現在回想起來，自己愛吃炸物，加上經常吃先生、兒子吃不完的剩菜剩飯，都是不好的飲食習慣；而蔡元耀也說，賴女士先置入支架恢復飲食、正常排便，腸部發炎狀況改善後，大約兩星期後再接受微創腹腔鏡腫瘤切除手術，切片證實為大腸癌二期，目前狀況穩定追蹤中。

中國附醫一年前引進大腸金屬支架，目前已實施達百例，蔡元耀說，2021年12月起健保也有條件將大腸金屬支架納入給付。他提醒，大腸癌治療含括許多環節，也必須考量多重因素，因此病患、醫師須充分溝通，才能選擇最適合的治療策略，治療風險也才能有效獲得控制。