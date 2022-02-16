歌手王傑是公認華語流行樂壇8、90年代最具影響力的代表人物之一，與齊秦、童安格、周華健並稱「台灣四大天王」，其滄桑的音色獨樹一格，搭配他浪蕩不羈的形象，唱紅代表作〈一場遊戲一場夢〉，不僅男、女歌迷通吃，更是紅出國際，在有亞洲人的地方，王傑都有著高知名度，而近年淡出歌壇的他，已久未更新社群，但今年農曆年，他罕見在影音平台露面，跟粉絲拜年，59歲的他近況曝光，讓歌迷感嘆跟去年相比，真的是好不一樣。

唱紅眾多華語金曲的王傑，當年紅遍大街小巷，音樂作品也深獲業界肯定，每每出專輯，總是橫掃頒獎典禮，當紅時甚至被認為影響力更勝「四大天王」，而王傑曾兩度淡出歌壇，第一次傳是因太忙碌而壓力過大，只能暫停工作到加拿大療養生息，而再復出時，竟又爆出遭人下毒毀了金嗓，不僅聲帶受到重創，髮量也大減，他曾上節目認了有此事，且透露是同公司的人為之，讓歌迷群起氣憤，但王傑擔心曝光其身分會讓對方在香港無法生存，因此選擇不供出真相，要對方內疚一輩子。

王傑去年的生活照跟今年的拜年影像對比，頗有回春的感覺，讓粉絲驚嘆真是判若兩人。(取材自王傑微博、小紅書)

王傑2017年宣告揮別樂壇，2018年他出道31週年時，推出了個人數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》後，便全面淡出公眾視線，之後也鮮少更新社群，低調地定居於加拿大，王傑前年驚喜出現在社群，po文：「我老了……但是我依然不忘初心！思想依然可愛……心中依然充滿了愛……艱難時期，大家保重……永遠愛你們！」，當時並未附上照片，但去年倒是有幾張生活照曝光，只見當時王傑頭髮與滿臉鬍子已然灰白，顯得更滄桑，沒了當年狂野王子的氛圍，讓粉絲有些感嘆。

好久不見的王傑，仍是沒有回歸個人微博，但被發現在今年農曆年時，登上了小紅書，罕見露面拍片跟大家拜年，說道：「過年了，我祝大家新年快樂，那麼新的一年我祝大家愈來愈好」，影片中他穿著藍色西裝，頭髮修剪整齊還染黑，甚至鬍鬚都剃了，雖然稍加豐腴了點，但整個人看上去精神奕奕，氣色也不錯，頗有回春的效果，對比之前的生活照，讓粉絲直呼判若兩人。