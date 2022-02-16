原訂3月5、6日在日本東京巨蛋舉行的台日棒球交流賽，受到新冠肺炎疫情升溫影響，16日下午中職宣布，考量球員健康安全，以及避免防疫措施對選手後續調整等影響因素，在與日本職棒聯盟密切協商討論之後，決議比賽暫緩舉行。

因今年初爆發Omicron以來，台灣與日本兩國疫情都急遽升溫，在決議比賽暫緩舉行後，中職與日本職棒都會以「延期」舉辦為目標共同努力，並針對相關日程與交流細節等內容持續保持密切討論，期盼在未來疫情趨緩之下，兩國職棒聯盟有機會再次交流，維持雙方深厚情誼。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，去年開始籌備的台日交流賽，台日兩國的職棒聯盟與球團一直都秉持著積極投入的心情，期盼台日雙方都能籌組最強球隊來切磋交流，不過因為今年初兩國Omicron爆發疫情驟升，進而影響到球員參加意願與相關防疫安全的顧慮，雙方不得已做出暫緩舉辦的決定。

蔡其昌特別感謝日本職棒聯盟斉藤惇會長與聯盟、球團們的積極促成，以及雙方政府在此交流賽中所給予的協助，中華職棒在此致上最誠摯的謝意。同時也特別感謝統一獅林岳平總教練所領導的教練團與球員們，在這段期間的奉獻付出，期盼未來疫情趨緩，台日有機會再次交流，維繫雙方深厚情誼。