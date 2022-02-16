財政部已於2022年1月14日拍板CFC上路時程，核定營利事業CFC制度及個人CFC制度分別自2023年度及2023年1月1日施行，以接軌國際反避稅趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所16日舉辦「勤業眾信稅務線上論壇－備戰受控外國公司CFC制度風暴，掌握稅務動向新戰略」第二場線上論壇，深入剖析CFC對於企業及個人於關鍵議題帶來之衝擊，提醒企業及個人把握僅剩餘10個多月的黃金期間，火速進行評估對企業整體資金運用、稅負、投資架構、接班傳承之影響，以有效因應及掌握未來遵循成本，備戰即將襲來的CFC風暴。

隨著財政部公布CFC正式施行日期，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張瑞峰指出，對企業及個人而言首先應充分了解相關規定，尤其CFC盈餘之調整計算方式，從中可掌握未來應加速進行的因應程序；此外，張瑞峰說明，現行CFC相關課稅規範仍存有若干適用疑義，包括若屬已於各地資本市場上市櫃但仍屬低稅負國家公司者如何適用及可接受之CFC公司財務報表種類等，仍待觀察財政部是否會發布更明確的指引。

隨著CFC即將施行，集團資金運用及未來發展策略亦將受到影響。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖家琪建議，如營運重心與資金需求在台灣，過去習慣中國大陸子公司利潤先分配並留置境外者，建議未來盈餘可考量一路分回台灣法人，以免錯失中國大陸扣繳稅額抵扣之五年時效，若營運重心在中國大陸與其他海外者，則可評估原先境外公司做為集團資金池可能受到CFC較大衝擊之下，可考量未來實體營運個體如中國大陸之盈餘盡量留置境內作為中國大陸總控股或海外總控股平台，抑或在法令規定的額度內，將中國大陸多餘資金透過境外放款作集團間資金有效運用，以擴展新投資布局。另外提醒，若有正計畫處分中國大陸企業者，須加速於今年完成股權交易，以免明年CFC上路後受到較大影響。

CFC實施在即，無論企業或個人，若投資架構涉及境外公司者，都需考量CFC所帶來的影響，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王瑞鴻表示，面對CFC之心態應朝「負擔合理稅負」為原則以面臨稅制改革，尤其個人相較於企業更應該儘早評估如何備妥相關CFC公司帳簿文據以因應日後申報之需求。王瑞鴻也提醒，CFC對於過往透過境外控股公司作為家族財富傳承工具之樣態勢必會產生某些程度的影響，當CFC生效後，家族控股架構的選擇都要拋棄舊思維才能避免產生不必要之稅負。

CFC施行後企業及個人將同時面臨國內及全球反避稅環境的劇烈變動，各國政府透過稅務及銀行帳戶資訊之申報及交換，創造國際間稅務資訊透明化已是不可逆轉之趨勢下，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐有德提醒，從經濟實質法案、CFC到全球最低稅負制，在在衝擊企業及個人之海外投資架構及增加租稅遵循成本，針對未來投資策略布局，應考量使用境外公司之目的及功能為何，才能有效面對未來一波又一波的反避稅風潮，建議企業依時序擬定對策，進行全面性的評估以降低反避稅措施帶來的衝擊。