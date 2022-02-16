近年減碳蔚為國際共識，我國環保署正推動「氣候變遷行動法」，金管會也規劃分階段要求上市櫃公司完成碳盤查及相關資訊揭露。在各國政府實踐能源轉型政策下，再生能源發展漸受重視，國內也不乏相關主題的投資標的，上月剛在證交所掛牌的富蘭克林潔淨能源（00899）ETF，即鎖定已開發市場上市的潔淨能源類股。

富蘭克林潔淨能源ETF本月來股價表現不俗，今（16）日以19.27元上漲3.66％作收，本月來累計已上漲5.07％。

富蘭克林潔淨能源ETF追蹤標普全球潔淨能源精選指數，主要篩選市值及流動性符合標準，且業務涉及潔淨能源生產、技術與設備提供者，再依營收與潔淨能源相關程度評分，按分數及自由流通市值大小納入30檔，個股權重上限為4.5％，每年4月及10月調整成分股。

目前十大成分股包括香港、美國、紐西蘭及歐洲等地掛牌的公司，涵蓋水力、風力、太陽能、地熱、氫能源等範疇。

富蘭克林華美投信分析，近期受美國升息預期、俄烏地緣政治風險的干擾，國際股市震盪，屬於高貝他、成長型的潔淨能源股票遭遇較重賣壓，而先前風電大廠Siemens Gamesa下修財測也影響投資人信心；不過，隨著美國加州暫緩了淨計量電價政策改（NEM 3.0），太陽能等相關類股表現陸續回穩。未來邁向零碳時代，潔淨能源相關需求及產業應有機會迎來長期結構性成長。