農曆年之後，通常屬於飯店傳統淡季，剛好碰到高雄主辦今年的國家元宵節燈會，在燈會視為「秘密武器」的1500架無人機表演，果然叫座，吸引許多外縣市觀光客，將淡季住房率從50％到60％，拉升到70％到80％，高雄市長陳其邁回應外界期待，宣布在25日到27日加演3場，可望再將住房率推升到90％以上的水準。

2022年台灣燈會在高雄，從2月1日到2月28日，首創愛河灣區以及衛武營園區雙主場，場域面積近100公頃，是史上規模最大的台灣燈會，並手大筆邀請國際級大師設計1500架無人機表演，預期要吸引1200萬參觀人次，創造200億元的經濟效益。

1500架無人機表演，既定規劃是2月11日、12日、18日和19日晚間，各進行一場表演，高雄觀光局16日表示，根據該局統計高雄飯店住宿，2月11日和12日的無人機表演，高雄飯店的住宿率平均50％，18日和19 日，高雄觀光旅館目前訂房率約70％，愛河灣周邊的一般旅館，訂房率也近80％。

漢來飯店16日表示，無人機表演發佈之後，因消費者的反應，未立即爆發，但，經過無人機的試演和11日和12日的演出之後，住房效益大增，2月18日、2月19日的住房，目前已分別衝高到70％和90％。

漢來飯店說，由於高雄市長陳其邁回應外界期待，15日晚間正式宣佈2月25日、26日、和27日，連續3天，加碼表演3場，預計將再快速提升住房率。

漢來飯店副總經理陳素娟指出，為了配合無人機表演和燈會欣賞，緊鄰愛河灣的漢來飯店，特別規劃推出「限時3小時賞景專案」，即日起至2月28晚上7點半到10點半，港景房雙人3336元起，史無前例開放3小時港景房，欣賞燈會和無人機表演。

陳素娟表示，太多民眾反應這次燈會好精彩，但，消費者不放心到戶外群聚，最好有私密專屬空間與喜愛的親友共賞美景、或是有小小孩，不方便帶到現場、或家裡長輩不適合久待戶外，卻又不想錯過燈會，漢來才會做此特別安排。

此次高雄燈會和無人機表演，的確扮演觀光客前進高雄的驅動力量，京城水京棧H2O總經理譚逸鋒表示，每年的農曆春節之後，特別是節後的7天到10天，通常屬於飯店傳統淡季，H2O的節後的住房率，非假日大約50％到60％，2月11日和12日，無人機表演的假日，則超過60％，但，還是比農曆春節期間的住房率，少了一些。

不過，2月18日和19日無人機表演的假日，現在已回升到80％左右，2月25日到28日的連續假期，更是衝高到90％了。