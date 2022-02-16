元大金控提出首年百萬年薪號召徵求MA。對此元大金指出，今年預計招收30位MA，提供具競爭力的薪資待遇及專業培訓課程，透過績效連結獎金的機制，與員工共享經營績效，MA首年年薪即達百萬門檻、第2年年薪可倍增，且表現優異的MA有機會派駐海外歷練，拓展職涯格局，元大金控統計，目前派駐海外人員之中，MA約占3成。

培訓過程也將由金控功能長、執行長與各子公司高階主管親自指導，元大金控所希望的M A所具備的特質，除了具有市場財經敏感度，還包括有良好溝通協調、整合領導能力。

元大金控以卓越的集團整合力與執行力著稱，2021年自結稅後獲利348.66億元，年增率44.6％，每股稅後純益（EPS）2.87元，均創歷史新高紀錄，在此同時也放大MA徵才力道，今（2022）年儲備幹部（MA）計畫提供5大類職務機會，共30名，分別為策略發展、投行法金、數位金融、理財金融及投資交易。

元大金指出，將提供半年密集的訓練，包括金融專業課程、子公司輪調實習、專題報告等，並由子公司總經理親自分析市場競爭態勢及傳授業務戰略，讓MA能快速理解各領域核心知識，藉由子公司輪調實習，由公司內部各領域專家帶領MA進行沉浸式學習，實務見習核心業務並製作專題報告，傳承元大企業文化及專業。 元大金指出，明（2023）年則規劃MA展開為期2年的實務歷練，在金控功能長與執行長指導下，參與集團重要業務發展專案、體察集團策略商議與決策過程、實境參與子公司業務運作，厚植MA的金融實務根基及專業能力。