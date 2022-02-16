武陵農場出現壯觀櫻花流奇景，綿延長達3公里，捲起粉紅風暴。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場紅粉佳人櫻花盛開中，遊客蜂擁而至。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場「明福亭」是內行人才知道的賞櫻秘境之一。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場紅粉佳人櫻花盛開中，遊客蜂擁而至。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園遍植6千多株櫻花，目前大島櫻、富士櫻爆開中。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園遍植6千多株櫻花，目前大島櫻、富士櫻爆開中。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園粉紅色系櫻花正爆開中。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

全台最晚賞櫻景點「福壽山農場」粉紅色系櫻花爆發，一路開到228連假，3月換白色系接檔，特殊品種開到4月份，賞櫻季達2個多月。武陵農場則出現壯觀櫻花流奇景，綿延長達3公里，上萬棵櫻樹在京華橋及兆豐橋附近匯集，捲起粉紅風暴，遊客讚嘆「比日本更日本」。

福壽山農場千櫻園面積達13公頃，遍植6千多株櫻花，主要品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等5種。副場長王仁助表示，目前粉紅色系櫻花正爆開中，從2月中持續盛開到228連假結束，3月份則換白色系櫻花接檔，賞櫻季期間繁花如林相當壯觀。

武陵農場浪漫櫻花河流，在京華橋附近的隘口櫻花林與兆豐櫻花林大會師，巧妙形成粉紅色櫻花雙河流，綿延長達3公里，極為壯觀。遊客一致認為有如雙眼牆的超級颱風，在武陵農場捲起粉紅浪漫風暴。許多人聚在櫻花樹下野餐，氣氛悠閒，忍不住讚嘆比日本還像日本。

副場長胡發韜表示，前場長黃明福高瞻遠囑擘畫，帶領榮民弟兄種植2.1萬棵紅粉佳人，形成國內難得一見的櫻花奇景。飲水要思源，農場也以「明福亭」紀念老場長貢獻，「明福亭」也是內行人才知道的賞櫻秘境之一。