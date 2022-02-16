歷史建築永靖魏成美公堂獲文化部古蹟管理維護獎。（成美公會堂提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣首例採試作區確認材料、工法來修復的百年古厝永靖魏成美公堂，獲文化部古蹟管理維護獎，文化部預計2月23日於台中的衡道堂舉行頒獎典禮，這是得獎相當難得，全國33處參與評鑑， 8處獲獎多屬公有，成美堂是少數私有建築，也是彰化縣獲獎首例。

文化部為了鼓勵古蹟歷史建築紀念建築所有人管理人善盡管理維護工作，從2013年起舉辦古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑，迄今邁入第10年，去年以「維古創生」為題，共有33處文化資產參與評鑑，初審後17處入選，複審計8處獲得優良案例獎，成美公堂為名單內少數獲獎的私有文化資產。

成美公堂始建於1885年、1917年成今日所見規模，1999年921大地震後，建築因年久失修受到破壞而不堪使用。2004年起由頂新和德文教基金會創辦人魏應充與時任執行長陳慶浩，向文化資產保存研究專家林會承教授請益，再其建議下確認工料分家原則及古蹟修復團隊。

2006年完成調查測繪及修復建議；2008年由彰化縣政府公告登錄為彰化縣歷史建築，同年展開修復設計與工程監造，由姚仁祿擔任作業總監，於2012年12月竣工。相關調查研究、修復、管理維護經費全由民間企業自行投入，亦是台灣首例採試作區確認材料、工法後進行修復的文化資產。

文化部預計2月23日於台中的衡道堂舉行頒獎典禮，現場並將展出成美公堂等8處得獎作品的經營成果，展期到3月31日。其餘得獎作品有「臺北市市定古蹟原臺北北警察署」，公有。「臺北市歷史建築青田街8巷10號」，私有。「桃園市歷史建築大溪和平路48、48-1號」，私有。「臺中市歷史建築太平買菸場」，公有。「雲林縣歷史建築虎尾登記所」，公有。「高雄市歷史建築九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」，公有。「澎湖縣縣定古蹟高雄關稅局馬公支關」，公有。