陽光建北加油站是陽光基金會繼市民加油站後所經營的第2家加油站，今天正式營運。（林良齊攝）

陽光建北加油站是陽光基金會繼市民加油站後所經營的第2家加油站，今天正式營運，建北加油站70多名員工中就有50名是身心障礙者，包括有肢體障礙、聽力障礙、精神障礙、顏面損傷等，更不乏有中重度身障者，為了協助這些障礙者就業，更有許多不同的協助他們工作的職務再設計措施。

俐落地拿起加油站油槍、快速的為顧客加油，陽光建北加油站中許多人都是身心障礙者。

據統計，在陽光基金會所屬的另一個加油站在5年的時間就有208人成功轉至一般職場、一年的穩定就業率更達87％，王顧婷說，當初會設置加油站訓練就是考量多數身心障礙者往往要搭乘很久的大眾運輸工具才能到庇護工場或其他地方工作，但一旦可以轉銜至一般職場，以目前台灣加油站的普及率、或許只要走路500公尺就可以工作、降低身心障礙者負擔，因此目前也持續與中油、民營單位加油站等合作。

王顧婷提及，陽光基金會所屬加油站提供許多不同於傳統加油站的職務再設計措施，如為肢體障礙者設計降低泵島高度、使用重量輕及流速快的油槍，針對心智障礙者則透過直覺性的提示看板及圖卡，幫助身障員工順暢完成結帳、贈品提供等工作並降低出錯率；也提供重度聽障者加油員溝通板，順利的為顧客完成加油。

如曾患小兒麻痺、導致不良於行的阿傑，約6年前因身體不堪長期勞動工作，轉業至陽光市民加油站擔任加油員，他說，為了提供如他一樣的肢體障礙者協助，陽光加油站的泵島做的比傳統加油站低，幫助很大、也減少身體負擔。

患有心智障礙曾在庇護性加油站10多年的阿穎，則透過陽光加油站目前轉介至中油一般的加油站10個多月，懂得將在陽光加油站習得之工作態度、專業安全等技術傳承給新人。