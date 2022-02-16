看準國人在家簡單煮的生活型態與家戶需求的增加，全家便利商店(5903)「FamiSuper超市店」全新店型今日於台北東區和新竹竹北市亮相，「全家」FamiSuper超市店今年展店目標為全台15間，預計帶動單店來客與業績成長10%到20%。

因應熟齡人口上升、家戶人口下降的長期趨勢，「全家」早於10年前即展開布局超市店型並不斷迭代更新。2015年領先通路開出「天和鮮物複合店」，販售冷凍生鮮食材為主；而後從中觀察消費者在便利商店中對冷凍生鮮的需求，抽取合適品項再發展出「超市機能店」達全台400間；2020疫情元年時再以冷凍店型3.0為概念推出「永豐餘生技複合店」，以冷凍即食食品販售專區，支援消費者的宅居生活需求。

根據東方線上調查指出，疫情帶動國人宅居開伙比例攀升，而選擇回家吃晚餐者高達9成，全家便利商店商品本部副本部長蔡瑜華表示，疫情爆發後生鮮蔬菜業績翻倍、冷凍調理食品業績年增3成，並發現消費者經歷兩年疫情後出現「烹飪疲勞」現象，對於能快速料理且健康質優的食品需求攀升，為此，「全家」打造出全新概念的FamiSuper超市店，以對應新居家自煮與家戶生活型態，提供「簡單料理」、「健康餐食」、「煮飯神器」、「享樂生活」四大消費情境的商品。

蔡瑜華指出，疫情生活進入第三年，消費者自煮和晚餐在家吃的趨勢持續向上，且期望能簡單調理、安心安全、便利購買的懶人需求性也攀升，「全家」整合長期零售經驗與超市店型觀察，以F4選品策略－快速(Fast)、質優(Fine)、健康(Fit)、家庭需求(Family)，打造小巧精緻且商組齊全的「全家」FamiSuper超市店，店內設置完整的超市專區，15坪大小滿足家戶快速採購的需求又不致有選擇障礙，冷凍肉品、冷凍即食調理品、生鮮蔬菜、水果、蛋品、乳品、優酪食品、小菜點心、調料品、休閒食品、日常乾貨、酒品等12大品類一應俱全，滿足輕鬆料理、健康餐食、煮飯神器、享樂生活多樣宅居情境，配搭foodpanda或是龍普店限定的LINE購物嚴選快送服務，可24小時外送到府，最適合忙碌又講究生活的都會單身族與小家庭。今年將擴大展店，全年上看15家，同步於會員APP的全+1商城中，開立FamiSuper電商專館，超市夯品提供全台超過1450萬會員也都可一指方便購。

「全家」FamiSuper超市店以F4選品策略-快速(Fast)、質優(Fine)、健康(Fit)、家庭(Family)，提供超過3500項商品，超市專區精選近500款即食調理冷凍品、生鮮食材、日韓進口調味醬料和多款紅白酒，主打、具履歷認證的優質品牌，如玉美嚴選、永豐餘、天和鮮物、究好豬等，方便回家順路買，也可使用24小時外送到府服務，讓居家自煮優雅又愜意；「全家」FamiSuper超市店今年展店目標為全台15間，預計帶動單店來客與業績成長1-2成。