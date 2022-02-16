國邑*(6875)以面額5元申請公開發行及登錄興櫃，以增加股票交易活絡性，計劃將在22日登錄興櫃，輔導券商興櫃認購價為每股45元。目前實收資本額為新台幣4.89億元，已發行普通股股數為97848仟股。公司主要聚焦治療肺高壓相關疾病之利基市場藥物，目前L606已於去年底在美進入臨床三期試驗，L608則預計今年在台灣申請IND及進行一期臨床試驗。

國邑*董事長王建治表示，研發進度最快的品項為L606，以治療罕見疾病肺動脈高壓、間質性肺病引起的肺高壓以及慢性血栓栓塞性肺高壓等三項為優先開發適應症。另一主力產品則為L608，優先開發治療罕見疾病肺動脈高壓，目標為美加以外的全球市場適應症。

國邑*總經理甘霈進一步說明，目前市場上只有兩款吸入組合產品，皆是速放配方劑型，約每2~4個小時要使用一次，一天使用4~9次，產品使用上的麻煩就是給藥頻率太頻繁，影響患者日常生活品質，也容易忘記，而最嚴重的問題是睡眠時段無法用藥，提高了病患的病情惡化的風險。

L606及L608是以市場上FDA已核發藥證的兩款產品，作為研發對照的505(b)(2)新藥，利用國邑*的微脂體專利配方技術，讓藥物緩慢地穩定釋放，不僅減少服藥次數、也會降低體內藥物濃度變化引起的副作用。目前臨床試驗結果顯示L606藥效成功延長至12小時，一天僅需使用2次，即達到全天候包括睡眠時段的藥效治療。