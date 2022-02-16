俄烏緊張情勢緩和，美股隔夜收高。亞洲主要股市周三全面上揚，港股高開1.1%，全日穩健高走。

周三香港恆生指數收漲363.19點或1.49%，為24718.90點，結束此前連三個交易日下跌的走勢。國企股(H股)升150.67點或1.77%，為8678.94點。交易所全日成交金額1017.9億港元。

俄羅斯總統普丁在周二稍晚宣布從烏克蘭部分撤軍。全球股市集體彈升。

騰訊升1.3%，收報476.2港元，成交57.9億港元，為成交量最大個股；美團升2.5%，報219.4港元，為成交量次高個股。

汽車股大漲3.5%，為表現最好的板塊。長城汽車漲7%，理想汽車漲3.4%。據官方登記資料顯示，理想汽車第三座生產基地將落腳重慶，工廠最晚於2025年完工。

小鵬汽車大漲6.8%；該公司宣布成立上海鵬煦汽車，提供換電設施的銷售服務，並且對新能源汽車回收舊電池。

博奕股上漲。金沙中國升6.8%，為表現最好的藍籌股。永利澳門升6.3%，美高梅中國升6%。儘管香港周三單日確診1619例，但復甦題材繼續發酵。

藥明康德漲2.85%。該公司公佈去年財報，去年營收升38.5%，歸屬股東淨利升72.2%，經調整後淨利升41%。