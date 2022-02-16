根據CNBC所做的調查，美國國會似乎真的將加密貨幣視為一種新的投資機會。過去一年以來，有八位國會議員或其直系親屬進行加密貨幣交易，投資金額約從1000美元到10萬美元不等。

調查指出，七名共和黨議員買賣加密貨幣，其中包括賓州參議員、同時身為參院銀行委員會副主席（Ranking Member）的Pat Toomey。而伊利諾伊州眾議員Marie Newman是唯一申報加密貨幣交易的民主黨議員。

目前為止，最受到美國國會議員歡迎的加密貨幣是比特幣，包括ETF交易在內，總交易金額估算達到22萬9000美元。其次為以太幣，總交易額約4萬美元。美國立法者甚至也趕上「迷因幣」流行，對狗狗幣的交易額約達到3.2萬美元。

此外，美國國會議員亦投入一些知名度較小的加密貨幣，如卡爾達諾（Cardano）、恆星幣（Stellar）、Celo幣、Chainlink、BAT（Basic Attention Token）和EOS幣。

加密貨幣交易可能存在的利益衝突問題已經成為國會辯論的重點之一。在立法者與監管機構正在考量該產業的新規則之際，加密貨幣業也持續加大遊說力道。目前尚不清楚禁止議員買賣股票的提案是否也將納入加密貨幣。