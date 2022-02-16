據路透報導，花旗在最新報告預計今年大陸全國兩會上，大陸政府工作報告將設定2022年經濟增長目標在5％以上、赤字率為3.2％，結構性改革將繼續，在換屆之年更多政策重心將放在穩增長上。

報告並預計0，為了支持基建投資，新增地方政府專項債額度可能從去年的3.65兆元(人民幣，下同)上調至3.8兆元；城鎮新增就業和城鎮調查失業率目標仍然維持在1100萬人和5.5％，居民消費價格漲幅目標亦維持在3％。

今年大陸十三屆全國人大和政協「兩會」將於3月5日和4日召開。從1月上旬開始，截至2月14日，大陸全國31省(區、市)均已相繼召開地方兩會，敲定經濟社會發展路線圖。

縱覽各地政府工作報告，普遍貫徹落實了中央要求，把「穩增長」放在突出位置，並明確了經濟增長的預期目標，31個省(區、市)中，有21個省(區、市)2022年GDP增速目標設置在6％及以上。其中，海南和西藏分別提出9％和8％的增速目標，安徽和江西為7％以上，湖北、貴州、雲南為7％左右。