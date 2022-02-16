根據資誠PwC調查，我國近八成企業看好景氣。不過，台灣家族企業一波三折，雖度過2021年疫情衝擊，如今又面臨新型變種病毒挑戰。

資誠聯合會計師事務所16日舉辦「資誠家族及企業永續辦公室2022春節策略論壇」，探討企業併購、新創轉型與生態圈結盟的實務議題，協助台灣家族企業永續傳承。

根據《2022台灣企業領袖調查：成功企業新定義》報告，高達79％台灣企業領袖看好2022年全球經濟成長率將持續提升，創2012年調查來的歷史新高。

然而，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，全球化競爭之下，可看到全球供應鏈被迫改變，從長鏈轉為短鏈或多鏈的新型態，考驗著跨國企業的管理能力。許多台灣家族企業已體認到光靠單打獨鬥，將不足以支應未來成長所需，必須結合外部來達成效率提升、掌握關鍵資源技術與開拓新業務領域等目標，而「併購」與「新創」或許是家族企業永續經營的一個解方。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德表示，併購是一個知易行難的過程，有其複雜性與需注意的議題，從尋找合適的標的、投資架構規劃、收購價格協商、盡職調查作業、交易談判模式、員工的移轉與留任、與併購後之企業文化融合及組織調整等議題，都是影響併購交易成功的關鍵。創業家之企業被併購，坊間有種說法很像嫁女兒，因此一個成功的併購案，都需精明的賣方深思熟慮，以實現家族企業賣方希冀創造的營利。

游明德指出，近年來，許多台灣企業選擇以產業投資控股公司模式，透過資源整合與多元化經營來提升國際競爭力，藉此商業模式，能避免重複性投資、降低彼此競爭，增加合作雙方或多方之競爭力，在瞬息萬變的市場中領佔先機，因應產業整合之挑戰以提升家族企業整體競爭力。

資誠聯合會計師事務所創新創業服務偕同主持會計師顏裕芳指出，台灣家族企業除了面臨家族內部的接班挑戰，以及從外部全球化趨勢而來的企業轉型升級以因應競爭的需求。對家族企業來說，不論是第一代的創業經營者或是第二代接班人，需要共同面對的挑戰在於，該如何使企業透過科技應用與新的策略思維，以創造企業永續經營的動能。

本論壇邀請網聯科技股份有限公司總經理林鼎皓，因深知家族企業創新轉型之需求，於2018年自行創業，以Tangram物聯網平台協助工機具產品智慧化，不但幫助創立近半世紀的家族企業數位化，更由下往上串起工具機生態系聯盟，目前已獲得超過四十家工具機具業者導入共同推動工業4.0。另外，中華民國全國創新創業總會主任邱重威，則以創業輔導多年的經驗，探討企業二代創業實務案例，協助新創業者取捨出正確的方向。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛提醒，家族企業在思考家族財富傳承時，如何著手進行家族財富保全，可善用「保險」及「信託」兩個國人熟悉的工具，以確保辛苦攢下的財富可以傳富傳福，照顧想照顧的人。