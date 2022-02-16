興櫃股王第三方支付廠商綠界科技（6763）16日舉辦上櫃前業績發表會，將於3/15正式轉上櫃。綠界聚焦第三方支付業務，承銷價格暫訂為每股760元，打破先前力智589元紀錄，創上市櫃承銷價最高。綠界表示，實際承銷價格將屆辦理上櫃前股票公開承銷時採用競價拍賣方式再依該價格進行承銷。

綠界成立於1996年，是國內最早目前規模最大的第三方支付品牌，主要業務包含金流、物流、電子發票、跨境電商、資安聯防等，目前在第三方支付業界裡面穩居市佔率第一。綠界科技去年度稅後淨利3.17億元，年增74.1％，每股純益21.42元，創歷史新高。1月營收新台幣1.27億元，相較去年同期成長16.24％，在電商消費金額連年快速攀升下，後續營運看旺。

綠界科技目前旗下會員可分為網路會員與特約會員，人數比重分別為90％以及10％，特約會員屬於成交量較大的會員，手續費相對較低。2020年會員人數達24萬，由於疫情關係，2021年會員人數達31萬人，每月平均約6000位會員人數穩定增加。第三方支付主要服務客戶為電子商務賣家，包含網路中、小及微型賣家、電商新創業者，當然也有透過網路開店平台商（例如SHOPLINE、QDM）而成為綠界的客戶等等。

以台灣第三方支付市場來看，目前台灣主要第三方支付業者約20 家，綠界具有先進者優勢，對於後進市場業者而言，進入障礙包括像是需與每家銀行簽訂支付合作，以現況來看，每家銀行的收費標準、簽約條件不同，手續繁雜且串接耗時，未達一定規模的廠商難以與每家銀行交易並取得較佳手續費條件。

此外，資安的驗證上，金融交易的安全性為使用者最在乎的要項，PCI-DSS等資訊安全認證亦需要時間與導入維護成本，非一蹴可及。

第三，硬體設備建置資金與時間投入，進入者前期需投入大量硬體與資本，在未達經 濟規模前，必須忍受長期的金錢付出。此外，待前三項達到一定程度後，使用者才可快速增加。綠界表示，在電子商務市場上，大者恆大優勢明確，後進者難以逆轉態勢。

展望2022年營運，綠界總經理黃華勇表示，綠界科技過去累計中小型特電的經驗，接下來將開始不再侷限於中小店家，也將開始服務大型商家。另外，去年業務只有線上金流，今年陸續拓展到線下刷卡機、付款閘道，預期這3大領域，將成為2022年營運的3大成長引擎。另外，黃華勇也表示，電商直播帶貨是未來趨勢，接下來綠界科技也將加大力道在直播帶貨金流的佈局，以擴大營運。