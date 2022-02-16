半導體長線趨勢明確，台灣投資人追捧！國泰投信16日指出，旗下追蹤費城半導體指數的「國泰費城半導體ETF」（00830），2022年以來規模與受益人數快速攀升，據臺灣集中保管結算所資料，截至2月11日止，短短約一個月的時間，規模已成長逾134.6％，上衝新台幣112.4億元，受益人數更翻了6.6倍有餘，目前已有52765人。

投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫日前推算預言，5G手機、智能電動車等新半導體需求倍增，加上高速運算與通訊相關應用加速落地，勢必再推升晶片需求，在2026年之前半導體產能都非常可能持續滿載。

國泰投信分析，目前市場已快速反應聯準會3月升息2碼的預期，而過往連續升息期間（2004年至2006?年、2017年至2018年），S&P 500指數平均增長15至20％，故預估短線股市震盪有望於2至3月間逐步回落，金融市場將在波動度逐漸收斂中回升，可留意具長期發展趨勢的產業，如半導體，在需求擴增、營運展望正向的支撐下，經此波殺盤明顯修正後，價值也逐步浮現。

國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人游日傑表示，根據SEMI公告2021年全球原始設備製造商的半導體製造設備銷售總額將創下1030億美元的業界新紀錄，較前年的710億美元大幅提升44.7％，並預估成長力道持續走強，2022年將攀上1140億美元續刷新高，長線多頭格局不變。

游日傑補充，從技術面來看，據統計，自2010年以來，不僅指數創新高為常態，而在指數突破前高後的一個月內多產生獲利了結的回檔狀況，而只要逢波段大跌15％至20％時，後市續跌幅度有限，往後的3個月、6個月、1年平均報酬高達13.5％至51.8％，持有2年的報酬率平均翻上一倍有餘，達126.6％，建議現階段正處美股震盪整理期，可採逢低分批進場或定期定額方式布局。