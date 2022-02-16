投保美元利變壽險抽中價值160萬元的特斯拉。富邦人壽16日公布，其去年慶祝集團60週年活動，個人壽險保單年繳保費2萬元，就得一次抽獎機會，最後是透過台北富邦銀行投保的資深保戶，一位國小老師在保單健檢後，投保宣告利率3.1％的躉繳美元利變壽險「智富豐家」，要補強退休計畫，意外抽中特斯拉，大幅拉高退休金的投報率。

富邦人壽表示，除了特斯拉之外，還有240位保戶抽中6萬元或6千元的momo紅利金，共360萬元，而這些抽中的保戶中50.9％是透過銀行通路投保，42.2％是透過業務員通路，剩下才是保經代。

富邦人壽是去年8月底到12月底祭出額外抽 獎慶祝60週年的活重，活動期間只要投保富邦人壽個人險新契約保單，單張有效保單年繳化保費（躉繳、彈性繳、增額保費以10％計算）每達新台幣2萬元就有1次抽獎機會，4萬元就有2次抽獎機會，不少保戶因為躉繳保費或替家人投保，最高拿到上千次的抽獎機會，但抽中特斯拉的並不是擁有最多抽獎機會的保戶。

由於透過銀行通路投保的保戶，一般都是躉繳利變壽險、利變年金、投資型保單等，投保金額會比業務員略大，可取得較多次抽獎機會，也因此這次得獎逾半是銀行通路的保戶，但業務員也占4成以上。

抽中汽車的保戶投保的智富豐家是躉繳美元利變保單，亦是富邦人壽去年前10大銷量的美元利變壽險，保單預定利率1％、宣告利率3.1％，這類保單訴求資產累積，活著自己用，亦可作資產傳承，保單還有分期給付的類信託功能，富邦人壽強調，希望藉此提醒保戶檢視保障缺口，增加保障。