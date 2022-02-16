台灣新創、線上學習家教媒合平台AmazingTalker今（16）日宣布獲得1550萬美元（約台幣4.3億元）之A輪投資，包括中華開發資本、集富亞洲（JAFCO Asia）及500Global等投資人。

AmazingTalker共同創辦人兼執行長趙捷平表示，新一輪資金將運用於拓展美國、法國、西班牙、韓國、日本等五個海外市場，並深化教師服務獲取更多新用戶。

AmazingTalker從台灣出發，2017年起優化學生在線上挑選老師的過程，在競爭激烈的線上外語教學市場突圍，目前授課範圍橫跨多達60種語言，涵蓋學科、專業科目與音樂等課程，累計學生逾百萬名、全球家教8000名。

AmazingTalker表示，創業五年來營收年增近500％，2021年營收首度突破台幣10億元，成長逾200％，其中六成營收來自海外市場。