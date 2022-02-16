中美洲國家瓜地馬拉西南方在當地時間星期三凌晨1點12分發生規模6.1的強震，震央在新艾普西翁鎮(Nueva Concepción)，震源深度86.3公里，屬中深度地震，但因為震央就在陸地上，因此影響程度很直接，包括震央所在城鎮不少房屋出現裂痕，周邊20~40公里的地方也都有明顯搖撼。

推特上已有地震後的受災畫面，包括房屋裂痕，磚瓦掉落，棚架倒塌還砸中汽車。超市貨架一片狠籍，許多貨品都摔落走道。

20分鐘後也就是當地時間1:50分，幾乎在同一地方又發生規模4的大餘震，目前還未傳出人員傷害報告。