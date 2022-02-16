蘿莉塔分坎坷的投資之路。（中天綜合台提供）

阿ken（左起）、安心亞、孫慶龍、瑄瑄、金友莊、 蘿莉塔、paul、筠熹、納豆在 《同學來了》中分享投資經驗。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（17日）晚9時邀來股界玩家金友莊、瑄瑄、蘿莉塔及Paul等藝人，分享投資經驗。金友莊股齡1年多，自稱是「股市小白」，她靠著精準的投資眼光，獲利百萬，甚至還被朋友封為「船王」。

金友莊透露之所以有「船王」這稱號，是因為她買很多貨櫃集裝箱類等的傳產股，剛開始就像射飛鏢一樣，隨便射一家都會中，目前最高紀錄，連本金有到1000多萬，實賺則是500多萬。此話一出，讓全場來賓驚呼連連，紛紛投以羨慕眼光。

但金友莊投資之路看似一帆風順，其實也曾跌過跤，她因為不熟悉股票下單APP的操作而下錯單，導致資金缺口，幸虧身邊朋友即時金援，同時調度自己的資金，才得以解救。

同為股市新手的蘿莉塔投資之路卻很坎坷，疫情期間看著身邊朋友靠投資賺錢，讓她進而萌生炒股票的念頭，積極參與投資課程及股票分享群組，其中有個素為謀生的網友不停分享獲利成果，讓她超羨慕，對方還在某天早上打電話向她「報明牌」，最後在迷糊的狀態下了單，一心想著醒來後就能賺到錢，但沒想到股票一路下跌，最後慘賠一半的本金收場，當時「報明牌」的陌生人電話再也打不通，她才驚覺是騙局一場。