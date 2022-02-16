由於這次冬天特別冷又長，木棉屬於熱帶植物，在低溫環境下，花苞不易開花。（張毓翎攝）

區公所預估，林初埤木棉花在2月底至3月初，大約可以開4成，最盛開時會在3月中旬。（張毓翎攝）

有「世界最美花道」之美譽的台南白河林初埤木棉花道，每年花期吸引大批遊客駐足拍照，由於這次冬天特別冷又長，木棉屬於熱帶植物，在低溫環境下，花苞不易開花，眼見3月5日登場的木棉花季，距今只剩半個月，現在花開卻不到1成，讓主辦活動的白河區公所憂心忡忡。

今年白河林初埤木棉花季將於3月5日至3月20日登場，假日期間，公所舉辦一系列活動，如攝影比賽、定點導覽解說、樹苗免費送等。不過，木棉花開情形，易受天候因素影響，但活動至少4、5個月前，就得事先規畫，因為花期難預測，辦理時間真的不好拿捏。

白河區公所表示，木棉通常在冬天快結束時，天氣轉熱會慢慢開花，像2019年受到暖冬影響，白河林初埤木棉花2月中旬時，花苞紛紛提早盛開，當時即使還沒到花季，花開已經達7成。

然而，去年這時候，雖然氣溫與今年一樣都很低，花開卻有2至3成，但今年連1成都不到，比去年還延遲更多，且中央氣象局預報，本周末又有冷氣團南下，預計影響至下周一，隨著木棉花季將至，憂心屆時花況不如預期佳，去年因為主要花道花期較晚，使得活動還延長1周。

區公所預估，林初埤木棉花在2月底至3月初，大約可以開4成，最盛開時會在3月中旬，為因應新冠肺炎疫情，也呼籲民眾應做好自我防疫工作，落實實聯制、量體溫、勤洗手、減少觸摸眼鼻口，賞花時也請務必全程戴口罩。