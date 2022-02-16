陸元宇宙行業協會公布第四批接納成員 含三家上市公司 17:072022/02/16 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國首家元宇宙行業協會中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會發佈第四批17家接納的成員單位，包括三家上市公司：引力傳媒、銅牛信息、天地線上。 據元宇宙產業委公告，截止第四批成員單位合計112家，含上市公司21家，包括冬奧吉祥物「冰墩墩」概念股元隆雅圖。 上海證券報報導，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會11月揭牌，這是大陸首家獲批的元宇宙行業協會，而中國移動通信聯合會的成員中包括中國移動和中國聯通。 樺漢元月營收同期新高 強攻產業元宇宙 韓國確診連6天日增逾5萬 BTOB、ATEEZ成員染疫 #元隆 #元宇宙 #成員 #中國移動 #行業協會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登擬對中國 展開新貿易調查 04:102022/02/11 財經要聞 民進黨選對會 南、高、嘉縣月底前提名 04:102022/02/12 政治要聞 反對陸脅迫立陶宛 更多WTO成員要求加入投訴行列 09:282022/02/12 兩岸 谷愛凌熱燒到A股 名稱沾邊漲3成 04:102022/02/11 焦點新聞 台灣燈會明晚點燈 燈區搭上元宇宙玩互動 18:162022/02/14 生活 富邦元宇宙ETF 瞄準虛實互動新領域 11:102022/02/11 財經 MSCI中國A股在岸指數 新納入中國移動A股 09:242022/02/10 兩岸 卡位元宇宙 遊戲業併購商機發酵 04:102022/02/14 投資理財 中國移動A股 股價創新高 04:102022/02/10 全球財經 新聞分析》林崑海病逝 湧言會成員是否被挖角 備受關注 11:462022/02/15 政治 買春不成演變成大亂鬥 板模工持開山刀砍殺應召站成員 16:312022/02/14 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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