中國首家元宇宙行業協會中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會發佈第四批17家接納的成員單位，包括三家上市公司：引力傳媒、銅牛信息、天地線上。

據元宇宙產業委公告，截止第四批成員單位合計112家，含上市公司21家，包括冬奧吉祥物「冰墩墩」概念股元隆雅圖。

上海證券報報導，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會11月揭牌，這是大陸首家獲批的元宇宙行業協會，而中國移動通信聯合會的成員中包括中國移動和中國聯通。