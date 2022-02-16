2月12日下午，由《團結報》、鼓樓區台辦、兩岸青年孵化器聯盟與民革江蘇省直企業二支部共同聯辦的「經典浸潤人生 書香伴我成長」在南京市張治中將軍舊居舉辦，來自北京、南京和臺灣的青年才俊在此彙聚一堂，共讀唐代詩人張若虛的傳世名作《春江花月夜》。

活動開始前，民革中央聯絡部副部長張慶盈對此次活動表示祝賀和期待，並祝願讀書交流活動能夠持續開展，越辦越好。隨後，民革江蘇省委三農和經濟委員會委員、省直企業二支部副主委張利兵先生、中國科協港澳臺代表、南京市海外聯誼會理事、南京市僑聯代表、南京浦口高新區僑聯主席、伊諾光點創夢基地創辦人錢振漢先生分別致辭，介紹了活動的舉辦初衷和籌備過程。

茶藝及古琴表演揭開活動序幕。(圖／中國新聞社提供)

讀書交流活動在非物質文化遺產金陵派古琴傳承人傅建國先生悠揚的《韋編三絕》、《梅花三弄》琴音，和省直企業二支部宣傳委員曹薇女士的深情朗誦《春江花月夜》，以及龍吟系列茶文化主題講師廖庭欣女士的茶藝展示後拉開帷幕。

參與讀書會青年分享自身感悟。(圖／中國新聞社提供)

活動中，參與讀書會的兩岸青年熱烈分享、交流了自己對這首詩，對親情和家庭，對中華民族凝聚、中華文化傳承與發揚的感悟。兩岸青年創業孵化器聯盟主席、臺灣青年聯合會執行長陳鴻傑，同濟大學電子與資訊工程學院教授林國義教授也參與了交流。民革中央《團結》雜誌編委、南京大學教授徐雁先生作了題為：「腹有詩書氣自華——由《春江花月夜》談中華經典鑒賞」的導讀報告，指出了《春江花月夜》的文藝審美內涵，及其讀者接受和理解的現實意義，認為這次中華經典和誦讀分享活動，對於海峽兩岸朋友認同中華文化傳統，溝通文化情意，強化文化自信，具有積極意義。

鼓樓區台辦副主任潘麗君致詞。(圖／中國新聞社提供)

最後，鼓樓區台辦副主任潘麗君讚揚了此次活動的積極創意和用心籌備，使得兩小時的讀書交流活動充盈著文化的氛圍和家人團聚的溫情，並相信未來更多類似活動的舉辦，更多經典的共讀，可以加深兩岸人民之間的情感聯繫。