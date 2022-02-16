大馬女神林明禎擁有天使臉孔和32E魔鬼身材，是不少男性心目中的理想型，而她的親姊林詩枝也不遑多讓，雖然已是人母，但依舊維持完美體態，15日她曬出和女兒的溫馨天倫照，不過網友目光全放在她的火辣身材上。

林詩枝在社群寫下：「元宵、情人節快樂，我愛你」，並附上多張和女兒的合照，只見她和女兒穿上母女泳裝，在海邊開心燦笑，其中有她抱著女兒，還有坐在沙灘上的背影照，另外還有女兒親她的短影片，畫面溫又可愛。

不過網友焦點更放在林詩枝的苗條身材上，雖然她已是一個孩子的媽，但依舊維持火辣曲線，一雙筆直長腿和纖細蠻腰相當吸睛，讓網友直呼「好美呀」、「身材太好了」、「母女都是美女」、「太可愛了」。

林明禎外型甜美還有22吋螞蟻腰和E級傲人上圍，被封為「真人版娜美」，而她的姊姊林詩枝基因同樣不科學，不過和妹妹甜美臉蛋不同，她偏向清新婉約，曾榮獲馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽亞軍，是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，IG擁有超過18萬人追蹤。