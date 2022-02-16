桃園市八德區14日有名男子在網路購買傢俱，下單後到銀行準備匯款50萬元，由於金額龐大，銀行行員細心詢問是否有親自查看過傢俱，卻發現男子只憑網路資訊便匆匆下訂單，機警通知警方，才及時阻止男子被詐騙。

八德區介壽路上的中國信託銀行，在14日下午13時許，有名28歲的吳姓男子自稱要網購傢俱，須臨櫃匯款50萬元至對方指定帳戶，銀行行員細心提問後發現，吳男在社群軟體IG上瀏覽到1則傢俱廣告，覺得該商品符合自己的購買需求，於是下單準備至銀行匯款50萬元至對方指定帳戶。

行員認為吳男僅看過賣家提供的傢俱照片，未至實體店家查證，且對傢俱商的相關資訊不甚了解，趕緊報警通知警方。四維派出所巡佐林沅益、警員王宸鴻接獲派案稱疑似有遭詐騙案件，隨即趕往現場處理。

員警向吳男解說，該廣告極有可能是「一頁式廣告購物詐騙」，男子聽後也覺得此購物方式破綻百出，若依其指示進行匯款恐有被詐騙狀況，才恍然大悟打消匯款念頭，銀行行員與警方成功阻止該起詐騙。

八德警分局提醒，民眾網路購物請慎選有安全交易機制的網購平台、或有信譽的賣家，勿輕信在來路不明的購物網站下單，如遇到疑似詐騙情事，可撥打165或110查證。