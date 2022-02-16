國內缺蛋危機，農委會主委陳吉仲9日曾表示，2月底將有美國、澳洲、日本的進口雞蛋來補足缺口。國民黨立委鄭麗文指出，日本農林水產省新聞稿已經宣佈恢復對台灣的帶殼禽蛋出口，台灣還沒有完全解除對日本的禽鳥、雞蛋禁令，日本卻搶先一步公告恢復雞蛋對台灣的出口，農委會為了緩解蛋荒，簡直是罔顧人民食安。

鄭麗文指出，2020年11月5日，農委會動植物防疫檢疫局就因為日本禽流感爆發，公告日本自非疫區名單移除，該國活禽鳥、鮮蛋等蛋品自即日裝船（機）起運者禁止輸台，禽肉產品因尚未獲我國核准，不會輸台。

沒想到陳吉仲9日才說要跟日本買雞蛋，日本農林水產省便發新聞稿說，「從令和4年2月10日至令和4年3月31日，已恢復對台灣的帶殼禽蛋出口。」

鄭麗文批評，台灣現在正因為禽流感，導致大量撲殺雞隻，造成老母雞被迫支援下蛋，台灣都已經自身難保，何來心力把關日本雞蛋有沒有遭禽流感波及？農委會開的專案又會不會像促轉會一樣延任又延任、專案一開再開、雞蛋一進再進？

鄭麗文也質疑，行政院才剛解禁福島核食，而其中福島五縣中產蛋量第一名的就是茨城縣，也就是說，福島的雞蛋就有可能搶在月底解禁公告成效程序生效以前進口，政府真的有在把關嗎？雞蛋搶破頭，民怨四起，是不是核食，政府根本不在乎嗎？只想趕快安定民心、騙今年的選票？

鄭麗文說，蔡政府永遠對美國和日本的話照單全收，陳吉仲則是蔡政府底下乖乖聽話的官員，這樣的執政黨不關心農民權益、不考慮消費者的食安，這樣沒辦法解決下蛋危機的農委會主委，要不要先下台？