不管是遭逢變故還是轉換人生新跑道，難免都有急需用錢的時候，民眾往往透過房屋出售來取得資金。然而部分不肖的房仲業者，往往看準這些民眾急需用錢的時間壓力，以及缺乏房市資訊的弱點趁虛而入，聯手投機客從消費者的身上賺取不義之財。

永慶房屋賴上偉店長就曾遇過一名客戶急需用錢而出售房屋，當時有業者「建議」屋主以3500萬，低於平均市價20%的價格，出售60餘坪的房子。所幸屋主得到永慶房屋賴上偉店長幫助，賴上偉店長除了提供完整區域成交行情，並透過團隊連賣服務的高效率，再短短一個月內便幫屋主以4000萬的平均市價賣出，守住500萬的差價。

不肖業者聯手投機客 屋主險賤賣自身房屋

賴上偉店長回憶道，在2020年年中，有一對夫妻因為家中變故而需要出售房屋取得資金。當夫妻倆人聯繫房仲準備出售自己位於和平西路60餘坪的住宅時，有不只一間業者跟屋主說，這個房屋的格局條件不佳，建議屋主以每坪55萬價格，總價3500萬出售，讓屋主的資金趕緊入袋。

後來屋主聯繫上永慶房屋的賴上偉店長，委請永慶房屋協助售屋時，賴上偉店長在聽過屋主的敘述後，發覺其他業者開的價格，每坪比市場行情短少15萬元、將近20%的價差。再研究房屋的狀況後，賴上偉店長對屋主分析說，周遭房市的成交行情每坪約為70萬元，該房的價格可達4000萬元。至於其他業者所說的格局不佳，其實只要找到需求合適的買家，再給予客戶一些隔間和裝潢上的建議，還是有機會以貼近市場的行情成功售出。

誠信與團隊服務 永慶幫屋主保住超過500萬價差

屋主聽過之後，決定也交給永慶房屋協助賣房。然而屋主急需用錢，希望房屋能在一個月內售出。透過永慶的團隊聯賣服務，他們成功配對到一名正在為北上工作女兒找房的台南客戶有意購屋，於是永慶同仁們不斷地往返台北和台南兩地，協助屋主溝通。

永慶房屋最終幫屋主以4000多萬成交，與周遭房屋的平均成交行情相去不遠。「雖然時間很緊迫，但我們還是完成了屋主的任務，更幫屋主守住了超過500萬的屋價！」賴上偉店長說道。

永慶拒絕成為炒房幫兇 為屋主和消費者權益把關

賴上偉店長還透漏，在這段期間內，他們也接到疑似投機客的電話，知曉屋主資金需求急切，要求賴店長以3500萬的價格，勸屋主出售，但是遭到賴上偉店長斷然拒絕。「身為一名經紀人，就是要為消費者努力把關，守住他應該得到的。」賴上偉店長建議，縱使有緊急資金需求而需要短時間內賣房，也可以多方比較房仲業者的估價，並比對實價登錄，才能讓自己的權益不受損。