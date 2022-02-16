為推動青銀共融，社團法人台東縣友善關懷協會16日邀請社區關懷據點長輩們及台東縣智障者家長協會青年學員前往呂家望探索教育中心共學共遊。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為推動青銀共融，社團法人台東縣友善關懷協會16日邀請社區關懷據點長輩們及台東縣智障者家長協會青年學員前往呂家望探索教育中心共學共遊。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為推動青銀共融，社團法人台東縣友善關懷協會16日邀請社區關懷據點長輩們及台東縣智障者家長協會青年學員前往呂家望探索教育中心共學共遊。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為推動青銀共融，社團法人台東縣友善關懷協會16日邀請社區關懷據點長輩們及台東縣智障者家長協會青年學員前往呂家望探索教育中心共學共遊，60名青銀共聚一堂，場面熱絡。其中1名七旬阿嬤自信表示「曾玩過漆彈，對射擊技術很有信心」；友善協會盼由活動拉近世代距離，更進一步引導社會大眾關注銀髮議題。

控土窯、打漆彈、玩桌遊，共60位青銀學員齊聚體驗鄉野樂趣，在各項活動中相互合作也同時彼此競賽。林瓊華表示，以前就玩過漆彈對戰，對自己的射擊技術有信心，此次和智協學員一起參與活動，希望可以帶動他們，「他們跟著我們一起玩，一定很開心。」

台東智協督導許惠雅說，活動前1天學員得知要打漆彈就相當興奮，這也是他們首次與長輩們一起從事戶外活動，學員對長輩都很有禮貌，就好像自己的阿公、阿嬤一樣，經由互動交流除了促進社區共榮，也希望透過青銀共遊的方式，讓部分身心障礙學員重溫祖孫情。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，在高齡化社會浪潮衝擊下，為促進代間互動共學，達到青銀共融共榮，特別邀請關懷據點長輩們與「好鄰居」台東智協的青年與一同出遊，學習世代間相互溝通與理解的合作方式，並引導大眾共同關切銀髮議題，期待能夠營造「共玩共老、共學共好」的理想社區。