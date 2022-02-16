南山人壽與醫聯網今天發布「2022國人健康管理行為」調查結果，結果顯示，疫情催生健康意識，除了民眾選擇上醫院看診人數下降外，透過線上詢問專業醫師提高到4成；而疫情後有6成民眾考慮添購醫療險，也有4成選擇補足癌症/重大疾病險，對於投資健康轉趨積極。

南山人壽指出，「2022國人健康管理行為」調查，主要從「生活行為」、「科技趨勢」、「保險保障」等三大面向，探討疫情後數位科技對國人生活帶來轉變等。

本次調查結果發現，疫情不僅大幅提升民眾接受遠距健管及醫療服務的意願，也喚起國人對醫療保障的重視，願意投入更多預算資源，照顧自己及家人的健康，建構更完整的保險保障。

結果指出，高達94.8％的民眾因為疫情更加關心自身與家人的健康，就診行為也受疫情影響提升線上諮詢意願。在疫情發生前，近9成(89％)民眾大多選擇到醫院或診所看診；而當疫情成為新常態後，有近4成的民眾會透過線上詢問專業醫師(36％)，部分民眾考慮使用視訊看診(29％)，而原先選擇至附近醫療院所看診的民眾則減少至7成，顯示民眾「零接觸、少接觸」觀念與日俱進。

此外，有73％的民眾原本就有定期健檢習慣，其中平均每年1～2次健檢的比例最高。收到健檢報告後，最多民眾想要了解健檢報告數值意義，故選擇健檢報告解說佔比高達84％，其次為1對1醫師諮詢，佔比為51％，表示民眾有意願採取後續行為追蹤，顯見疫情讓國人預防醫學意識逐漸抬頭。

遠距醫療話題熱度居高不下，但調查發現仍有高達9成民眾尚未使用過「視訊診療」及「遠距醫療」，顯示數位健康的行為尚未普及，但歷經疫情的催化，有58％的國人未來會嘗試使用遠距醫療，更有70％的民眾希望遠距醫療服務在疫情趨緩後持續開放，表示國人對於遠距醫療服務抱持正面的態度。

調查也發現，疫情後有82％的民眾擔心自己與家人的保險不足夠，有6成民眾考慮添購醫療險，也有4成選擇補足癌症/重大疾病險。調查進一步顯示，民眾對於外溢保單的接受度高，而南山人壽全力推動外溢保單，創新推出多款外溢健康醫療險商品，現行銷售共計有26張外溢保單商品，統計2021年全年南山人壽外溢保單新契約件數達近34萬件，件數已連續三年居業界之冠。