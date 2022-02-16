南台灣首座日系OUTLET購物商城「MITSUI OUTLET PARK台南」預計下周五（25日）開幕，永豐銀行即（16）日起全新升級「永豐 MITSUI OUTLET PARK聯名卡」，全卡友於北、中、南三地MITSUI OUTLET PARK共享回饋外，台南卡友再享專屬限定優惠；同時，台南率先啟用百貨聯名卡數位／實體卡快速申辦服務，消費者線上辦卡、優先審核，核卡後即可綁定行動支付。

「MITSUI OUTLET PARK台南」為三井不動產集團繼林口與台中港後，在台灣打造的第三座購物商城，版圖跨足北、中、南三大區域，讓民眾在地即能體驗優質的日式購物服務，並為古都台南帶來消費新商機。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，「永豐 MITSUI OUTLET PARK聯名卡」全新升級，即日起，於台南率先提供數位／實體卡快速申辦服務，經由專屬通路線上申請，徵審機制將優先審核，消費者快速收到核卡通知後，免等待實體卡即可啟用數位卡綁定行動支付，立即享刷卡優惠，體驗數位金融創新服務。

「永豐 MITSUI OUTLET PARK聯名卡」林口／台中港／台南串聯全台消費生活圈，一般消費回饋豐點最高1％無上限（1豐點＝1元折抵信用卡帳單），並享全台各館免費停車、單筆滿額分期零利率以及購物餐飲85折起優惠；為擴大卡友消費場域，即日起至今（2022）年6月30日，享館外特店刷卡分期最高享3％豐點回饋（上限600豐點／月）、館內外餐飲與外送平台消費回饋10％刷卡金等優惠。