低碳節能政策是全球長期趨勢，伴隨科技突破，將對人類百年以來慣常的移動模式帶來前所未有的改變，並帶動廣大商機。凱基投信指出，隨著AI運算、網路速度、感測技術等突飛猛進，以電動車為首的新型未來移動方式成為市場焦點，汽車聯網與自駕功能快速提升，車用電控系統的複雜度及需求量大躍進，形成新能源產業鏈龐大商機。

凱基投信表示，伴隨技術革新挹注移動方式進化，未來移動商機可投資的範疇多元又廣泛，像是新能源動力（Power Source）、自動駕駛（Autonomy）、車聯網（Connectivity）、電動車（Electrification）、空中及太空飛行（Space）等P.A.C.E.S五大領域的移動商機，投資團隊將由趨勢投資策略結合基本面質化分析的研究，挖掘大趨勢下快速成長的題材，隨不同主題發展進程，投資組合五大領域比重也將有所變化，這款新世代移動題材，將為投資人網羅前所未見的爆炸性成長商機。本基金將於2022年3月1日起熱烈募集。

2021年不少民間企業陸續實現非專業人士的太空旅行，2022年初更多新型態的飛行車展示飛行歷程，讓大眾對未來移動產生無限想像。凱基未來移動基金擬任經理人馮紹榮表示，未來投資市場對於更節能（Saving Energy）、智能（Smart）、安全（Safe）、跨界（Space）等需求的移動工具有無限的想像空間，期能透過交通載具的進化來發掘出更具龐大且長期競爭力的未來移動題材。馮紹榮指出，全球綠色議題與政策趨嚴，催化各國加速推廣新能源產業進展，有統計預估未來20年內全球新車銷售中的電動車佔比將上看7成、銷售量大幅成長近40倍，當電動車市占率以倍速成長的未來，包含連結電動車的新能源、自動駕駛設備、車聯網、車體材料等產業應用，甚至飛行移動也需要新能源應用，將透過不同主題發展，締造前所未見的生態系循環商機，這是百年難得一遇的契機。

凱基未來移動基金擬任經理人馮紹榮表示，各國政府與企業無不加緊跟進節能計畫，預期2035年美國加州的新銷售車、歐盟的新銷售轎車將達到100％為新能源車，中國、日本的新銷售車也規劃100％達到電氣化，這股新能源產業的爆炸性成長，推動社會與企業營運模式迎接巨大改變，未來能掌握智能移動、節能成本的交通工具與商業模式，將有望取得領先市場的致勝商機。

然而，電動車廠的競賽百花齊放，領頭羊尚未可知。馮紹榮指出，電動車需求量增加下，充電基礎建設成為發展基石，搭配車用電子軟體需求展開，估計全球充電基礎建設市場規模在未來7年內將上看至600億美元的規模，產業供應鏈中潛藏龐大成長動能。