韓國人氣女團BLACKPINK成員個個擁有高級感外貌，其中Jennie精緻五官和模特兒級身材，更讓她受到各大精品名牌青睞，成為代言人或品牌大使，有「人間香奈兒」美名；最近Jennie釋出一系列為美國知名服飾代言的辣照，只穿內衣褲上圍快撐爆，粉絲看了血脈賁張，而男模躺在她身邊也目不轉睛。

Jennie從去（2021）年當上美國知名服飾CK代言人之一後，不時能看到她分享穿著該牌服飾，展現居家舒適的一面，先前就曾因為只穿內衣褲慵懶地躺在床上，露出結實螞蟻腰，女人味十足；今（16）日Jennie又分享一系列穿著CK新款服飾的照片，好身材再度掀起熱烈討論。

畫面中Jennie有穿著短版上衣和牛仔褲，愜意地躺在幾名男模身邊，男模們目光也幾乎放在Jennie女神級的美貌，目不轉睛，眼神很誠實；另外Jennie也換上該牌主打商品內衣褲，Jennie以側躺姿勢眼神迷濛地望著鏡頭，胸前大U設計讓上圍快撐爆，一看彷彿她的身材又長大不少，十分性感。

Jennie只穿內衣褲上圍快撐爆，讓粉絲看了血脈噴張。(圖/ 摘自BLCKPINK Jennie IG)

Jennie從去年秋季開始擔任CK全球大使後，她的極品身材多次被討論，大票網友再度被美暈，紛紛盛讚「差點被美哭」、「想當她身邊的男模」、「太兇太兇，是不是又長大了」、「這身材太犯規」。