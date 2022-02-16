性生活是許多情侶或夫妻間的潤滑劑，在多數人心中認為生活中免不了性的存在，而婚後生完小孩的生活，可能就無法如此隨心所欲了，相信不少生完小孩的媽媽或爸爸們碰過這樣的問題，在生完小孩後生活品質大幅度的下降，甚至漸漸地失去了「性」，顧及到孩子與體力上的問題， 生活習慣與品質也就不自覺的改變了，其中一個深受其擾的人妻就上網求助，表示結婚育有一子後性生活大幅度減少，有了第二胎後更別說性生活了，老公連提都不提，對於性需求較高的她，多次求歡不成，上網尋求過來人經驗，因此引來眾人關注。

原文。(圖/翻攝自Dcard)

一名女網友在Dcard上以「生完小孩性生活掰掰」為題寫下，目前為兩位孩子的母親，平時在家帶兩個小孩24小時被填得滿滿的，不過性生活對她來說是一種紓壓，但身為工程師的老公每天上下班都很累，沒辦法滿足老婆的性需求，即便老婆多次求歡與暗示老公都視而不見，就連最浪漫的情人節老公也不願開機，讓原PO心累無比，「我只是想開機但情人節這天好想落淚，覺得感情生活就這樣變得平淡又匱乏」。

網友留言。(圖/翻攝自Dcard)

文章發出後引來多位網友及過來人留言分享經驗，「找個趁孩子們都睡了的時間好好聊聊 關於性這件事我是從懷孕就跟老公聊過」、「你們雙方都有壓力存在，只是發洩方式不同 一個從性方面尋求解脫，另一位則是從別處」、「無性生活，然後我們離婚了 離婚後他才說 他從我生完小孩後 就不愛我了」、「試試看不同衣服跟妝容、噴个香水？」、「有時候男人壓力很大，會真的不想要！」

原PO更新近況。(圖/翻攝自Dcard)

而在網友們各種經驗分享與建議之後，原PO也在留言區更新自己的性生活進度，表示自己終於開機，希望之後能保持現況，也感謝網友們的意見，會跟老公再做協調。性生活對某些人來說很重要，卻有不少人認為它沒必要存在，不過無論是哪一派的想法，都需要尊重彼此，兩人互相討論協調，達到最大的共識，才不會讓愛情失去新鮮感也能維持一定的生活品質喔！