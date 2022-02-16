每逢元宵節都會吃湯圓、猜燈謎、提燈籠。每年各鄰里也舉辦了溫馨的活動來慶祝元宵節，身為社區及鄰里的好夥伴永慶房屋當然不缺席，在做好防疫措施下，熱心提供帳篷、人力支援，更贈送可愛的金虎花燈給民眾，與大家一起歡慶元宵樂生活。

鄰里發送燈籠、搓湯圓 溫馨過元宵節

中山區江山里劉陽劍里長舉辦了溫馨的元宵節活動來聯繫里民們的感情，里長贈送可愛的燈籠給里民們，並且祝福大家虎年吉祥順利。永慶房屋積極響鄰里舉辦的節慶活動，今年的元宵節活動，不只協助帳篷出借事宜，為了讓里民感受到濃濃的元宵節氛圍，特別贈送超萌的「金虎花燈」與里民同樂，大小朋友都不亦樂乎。

中山區大直里里長蔡俊賢分享，為慶祝一年一度的元宵節，大直里發送可愛的花燈給里民，現場還有健康檢查、防災、防竊盜等宣導，提醒里民們做好居家安全的重要性。此外，為了讓里民在今年都可以圓圓滿滿，里長特別準備「滾元宵」活動，邀起里民一起為新年滾出幸福。之後更煮成甜、鹹兩種口味讓里民免費領取，因應防疫考量，讓里民們將美味的湯圓帶回家享用，兼顧防疫又有溫馨的元宵節氣氛。

至聖里與台北市周遊獅子會聯合舉辦公益園遊會，讓元宵節更有意義。(圖/永慶房屋提供)

至聖里寒冬送暖匯集愛心 永康里小型市集慶元宵

位在大同區的至聖里今年元宵節活動很不一樣，與台北市周遊獅子會聯合舉辦公益捐血園遊會，結合捐血與義賣，號召大家一起捐血助人，讓園遊會更有意義。至聖里里長楊秀龍提到，取之於社會用之於社會，當自己有能力幫助他人時就應該挺身而出，透過這樣的公益園遊會讓更多人了解到社會上其實有很多弱勢族群需要協助，彼此互助能讓社會上增加更多溫暖，一起度過一個特別的元宵節。

永康里舉辦提燈籠嘉年華及抽獎活動，永慶房屋贈送金虎花燈增添元宵節氣氛。(圖/永慶房屋提供)

在永康公園舉辦元宵活動的大安區永康里，透過提燈籠嘉年華活動來活絡里民們的感情，希望藉由象徵光明、喜悅與希望的提燈籠儀式，祝福里民在新的一年都有新的氣象，也祈福永康里在新的一年更加繁榮。永康里里長李明螢分享到，今年因為疫情考量，配合政府防疫規範，將暫停部分活動，今年除了發送燈籠外，更推出商店50元優待券及抽獎活動，希望大家一起感受節慶的魅力。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「各鄰里用心籌辦活動，永慶房屋也樂於參與，透過帳篷租借、人力支援等方式盡一份心力，我們今年也送出金虎花燈增添元宵節氣氛！在做好防疫措施下，各鄰里的元宵活動也溫馨、順利舉行，只要社區、鄰里有需求永慶一直都在，未來也會持續服務，與地方一起向上成長圓滿樂生活。