雖說行行出狀元，但社會上還是有不少人對工人有偏見。一名爸爸表示，兒子和他一樣都是工人，但今天突然問他「當工人很丟臉嗎」，才知道是女友的媽媽對他的工作有偏見，導致他沒有自信，對此原PO則笑著回應，相信在他的嚴厲指導下，兒子未來也能夠自己當老闆。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，同樣是工人的兒子今天沒來由的問他「當工人很丟臉嗎」，讓他一頭霧水，追問後才知道，昨晚兒子的女友和媽媽吵架，結果女友的媽媽突然說「難怪妳的男朋友是做工的工人」，讓他莫名中槍，瞬間沒了自信。

對此，同樣身為工人且年薪破百萬的原PO則笑著回應，「沒錯，你就是個工人，但是你24歲，平均月領5萬多元，滿街大學畢業的有你這樣的薪水嗎」，他也直言，工人這個職業未來有很大的前瞻性，且在他的嚴厲指導下，將來兒子一定可以自己當老闆，不會一輩子做工。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「每個行業的工作都值得尊重」、「靠雙手賺錢有什麼好丟臉的」、「工人沒什麼好瞧不起的，我家人也做工，也讓我很驕傲」、「沒有做工的人那有高樓大廈可住，職業不分貴賤」、「這行業越往後工資越高，莫欺少年窮」。