俄羅斯突然宣布要撤軍，消息一出包括美國股市、歐洲股市，甚至連俄羅斯股市都出現大漲，當國際股市的不確定因素已經正式消失，第十集報告老闆來聽聽唯泰老師分析台北股市接下來的走勢。

唯泰老師提供選股條件，第一是元月份營收要創新高，大概有122家公司符合這個條件；第二個是本益比要在12倍以下，還有44家公司符合這個條件。

陳唯泰表示，有7檔個股目前是業績好、本益比低，法人也在買超，分別是長榮、大成鋼、崇越、復盛應用、生達、瀚荃跟健鼎。法人比較積極買超的兩檔分別是長榮跟大成鋼，外資最近這一週針對長榮就買超了9862張，是在貨櫃三雄裡外資買超最積極的標的，那麼投信針對長榮也買超了2324張。

陳唯泰指出，鋼鐵股其最近的股價也在低檔打底，股價相對表現比較強勢是大成鋼，外資在過去這一週買超的2萬5千多張，投信也買超1866張，換句話說，在法人籌碼相對的買超情況之下，股價是有機會往上做一個走高。

陳唯泰進一步指出，大成鋼以不鏽鋼為主力，不鏽鋼的漲跌來自於國際報價，包括像是鎳鋅鋁的報價，如果這些報價往上走高，不鏽鋼價格也會跟著走高，目前看起來大成鋼的股價已經在低檔，橫盤整理超過3個月，是一個低檔打底接近完成的架構，而且在最近外資已經連續7天站在買方，目前的股價已經全部站上短、中期均線。

另外，目前大家預期3月份聯準會還是會升息，市場上預期升息兩碼的呼聲比較高，升息一碼基本上會牽涉到接下來國際股市變化，也會牽涉到台北股市的變化。

唯泰老師提醒投資朋友，短線上有一些相對跌深，然後績優的個股可以優先進場布局，但是在操作比重上，現階段操作的持股還是不宜超過70%。

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