疫情肆虐，恐危及考生升學，為此大學招聯會今(16)日表示，報名學測、術科考試等考生，如因確診或防疫規定而無法參加考試，可在2月21日至23日下午5點申請適用補救方案，但必須繳交確診證明等相關文件。

大學招聯會在1月初學測考試前便宣布，針對確診並接受隔離而無法參加111學年度大學入學測驗的考生，將透過招生管道補救。

大學招聯會提到，報名學測、術科考試等確診考生，或依相關防疫規定不得應考者，才能適用補救方案。對於申請補救方案的考生，應在2月21日至23日下午5點前，自招聯會網站下載申請表，並檢附「隔離治療通知書」、「指定處所隔離通知書」、「自主健康管理通知書」等證明文件，若未提供將視同不具適用資格。

大學招聯會指出，收到考生申請表後，招聯會將與相關單位勾稽考生資格後，並召開適用資格審查會議，預計3月上旬通知推薦學校或考生有關資格審查結果；適用補救方案的校系，不含涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組。

大學招聯會提醒，繁星推薦補救措施將於3月15日與16日受理推薦學校提送名單、報名表給招聯會，考生還要繳交自傳、讀書計畫、高中3年在校成績等資料；申請入學補救措施則於3月23日至25日受理考生繳交志願校系申請表，5月5日至6日繳交備審資料，適用繁星推薦或申請入學補救方案的考生，都將於6月6日前收到放榜結果。