2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」15日於高雄市衛武營區璀璨點亮，中華電信為唯一贊助2022台灣燈會主燈的電信業者，並於主燈高雄衛武營區規劃4D全視角AR、Hami Video、Hami VR與太陽能光電、MOD影視與i寶貝等展出。

現場運用5G超快網速的特性，全台首次展演4D全視角AR服務，架設20台高速攝影機完成動作錄製，運用即時縫合技術，打造4D特效環境捕捉消費者躍出平面的精采瞬間，大秀5G應用服務。中華電信董事長謝繼茂親臨會場，除參與點燈儀式並邀請消費者共同體驗5G應用魅力。

消費者於活動現場至中華電信攤位體驗4D全視角AR服務，掃描QR-Code即能帶走精采影片，分享至個人臉書或IG，亦能獲得限量「吉祥虎小提燈」！另打造Hami Video高畫質影視、Hami VR 體驗專區及MOD影視與i寶貝智慧家庭情境區，體驗完成即送限量闖關贈禮，感受全方位精彩智慧生活。

中華電信於活動現場持續傳遞ESG計畫，追求企業永續經營。為讓客戶享受精采多元的5G創新服務，台灣燈會現場並佈建60部高效能基地台，提供快速、順暢的行動網路，陪伴全台客戶福氣滿滿歡慶元宵節，享受5G新視界。