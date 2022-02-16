民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新，於今(15)日於市府舉行簽約儀式記者會，由市長黃敏惠與國城建設集團總裁洪平森共同出席，與會貴賓包括內政部營建署署長吳欣修、議員及各公有土地管理機關代表等。黃市長表示，這是中彰雲嘉地區第一個公辦都市更新招商成功的案例，代表嘉義市有滿滿的發展潛力；洪總裁則表示能夠來嘉義市投資，深切感到榮幸與光榮。

大合照。(圖/嘉義市政府提供)

市長黃敏惠細數從擔任立委到市長期間，對此一更新案推動的努力，她感性地說，在民族國小西側土地包括教育部、國有財產署、嘉義縣政府、嘉義市政府及民宅等，經過20多年終於整合完成，這是首例公辦都市更新，也是中彰嘉雲第一件公辦都更；市府透過公開公平的程序，優質的國城建設最後得標，參與城市建設是對我們一大鼓勵，很高興我們今天完成簽約的儀式。

市長黃敏惠表示，嘉義市的未來就是朝向西部走廊的新都心大步邁進，同時也是雲嘉南觀光休閒的消費中心，嘉義市正在快速地發展當中，從區域再整合中，嘉義市佔有一席重要地位，這一件公辦都更是歷史的一刻，非常感恩；未來鐵路高架化的完成，嘉義市整個城市的發展，一定會更不一樣、更進步；嘉義市再次成功招商引資，在元宵節大家團圓、攜手合作之際，希望嘉義市超越嘉義市。

民族國小西側土地公辦都更亮點。(圖/嘉義市政府提供)

營建署署長吳欣修表示，第一件案子都是最困難的，也考驗地方政府的整合能力；這個案子不簡單的地方在於包括不同土地權屬者共同整合，甚至也有一些私有地及占用戶，但是市府經過不斷地努力，慢慢讓民眾化解疑慮，加上國城建設也有都更執行豐富經驗，這樣的結合，會讓嘉義市的公辦都更越來越順利，也會讓民眾看到公辦都更的優點，今天來鼓勵、感謝首例的公辦都更能在嘉義市順利推動。

總裁洪平森表示，公辦都更從開標到開工一般都要兩年，但是市府行政效率很好，而且很優質，這幾天就已經開始要開會討論，比其他縣市的效率更快、更好；本案初步預計投資23億多，預計113年開工，117年完工；我們在嘉義市看到新的市場，透過都市更新，能夠改變都市風貌、解決地方需求，這是我們的目標；國城建設能夠透過本次公辦都更案，來參與嘉義市的城市建設，感到非常欣慰與光榮。因為洪總裁夫人是嘉義人的因素，因此對這座城市、這片土地，有一份特殊的感情與強烈的責任感，希望國城與嘉義市能夠共生共榮，締造成就。

洪平森總裁說，國城建設將本案基地定位為「樂活嘉園」，建立一個滿足全齡居民休閒運動、居住創業、購物消費，同時呼應周邊文教設施發展活動的住商複合區。基地內將規劃托育中心，提供在地公益服務，並結合鄰近的民族國小通學步道及校園圍牆，打造安全友善的教育學習環境，同時引進綠建築、智慧建築設計並運用相關節能設備系統，建造全齡共享世代宜居的節能防疫家園。