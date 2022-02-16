以天地為劇場，優人神鼓4月將推出新作《諸神之鄉》，帶觀眾欣賞沉浸式表演。（陳懷恩攝，優人神鼓提供）

優人神鼓近年歷經老泉山排練場火災、疫情衝擊，目前排練場則在等待修法程序重建，4月將推出新作《諸神之鄉》，將老泉山打造成一座特別的村莊，看表演的觀眾有如隔壁鄰里間的村民，欣賞一場「人神合一」婚禮。

在去年底影像作品《亙古以來》，優人神鼓創辦人劉若瑀當時飾演一名走進山林、撞見一場祭祀山林儀式的旅人，這次再度延伸這個概念。

劉若瑀表示，觀眾進場時的劇情，會看見村裡的人在準備婚禮，「婚禮前有很多準備工作，但是現場卻發生一起事件，這個事件在劇中是現下疫情的隱喻，為此有很多淨化和祈福工作，第一個祭典是請火神淨化，第二個是請風雨雷神重新清洗，之後才會是最大的祭典，人與神合一的婚禮。」

藝術總監黃誌群表示，全劇從「巫」作為發想，同時也是回溯藝術的起源，「巫是藝術的起源，在巫的狀態下變身，就像演員扮演角色、跳舞，而巫唱歌時，以石頭作為樂器，因而有了音樂，巫的影響很深遠，是藝術的起源。」

劉若瑀表示，這次的演出會是沉浸式劇場，每場限定200人，共分成四個隊伍，會有專人帶路，在不同的點看演出，最後坐定一起欣賞婚禮。

劉若瑀表示，2019年的一把火，讓原本每年都在海外演出的團隊，意識到必須多關注自己的「家」，「這些年團員重新整理林地，雖然很辛苦，但都沒有聽到有人特別說什麼，直到有天因為一部紀錄片，才聽到有團員說真的很累，但是他們在累的狀態中，也發現這座山的重要性。因為我們都在這座山林裡生活，聽到風聲，看見樹影，讓我們內心有一種清澈。」演出將於4月23日、24日演出6場，地點為台北老泉山山上劇場。