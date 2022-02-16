考量現代人外食族多、飲食不均衡，屏東基督教醫院近期增設自費綜合門診，依據個人身體狀況，量身打造所需要營養素，透過點滴靜脈注射，提高吸收率，提供民眾補充營養素另一種選擇，在後疫情時代詢問度高。

屏基主治醫師范思善表示，固本培元是華人養生常談，所指的是鞏固根本、培養元神，因此門診會根據個人生理狀況，「缺什麼補什麼」；以胺基酸或生理食鹽水為點滴基底，搭配高劑量維生素C、維生素B1、維生素B12、銀杏、鎂離子、鋅離子調劑，透過點滴注射，不經腸道，促進細胞生長修復。

由於營養是醫病過程中最基本治療，因此客製化營養點滴適合亞健康，包括常熬夜的上班族、三高族群、過敏性體質及手術後、癌症化療放療後等，需要加快藥品療效、恢復生理機能的民眾。

門診會先由營養師為就診民眾進行問卷，了解生活及飲食習慣，評估後給予建議，接著由醫師問診掌握疾病史、診斷身體狀況後開立營養點滴處方，再交由藥師調劑。

剛做完月子回到職場的李小姐，常出現頭痛、貧血症狀，打完4次營養點滴後坦言，感覺身體充滿活力；45歲洪先生則因膝關節痠痛，施打後感覺膝蓋已緩解緊繃感。

范思善指出，從靜脈注射的點滴可有效防止營養在進入人體過程中被消化道破壞，但畢竟不是藥物，只能作為改善身體的輔助療法，一般建議施打10劑為一個療程，實際情況仍以醫師診斷為主。

他也強調，想要擁有神采奕奕、隨時都像充飽電的身體，還是需要與醫療人員溝通，了解自己生活方式，從基礎深切改變生活習慣，避免惡性循環。