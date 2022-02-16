中台灣豪宅一哥聯聚建設，甫完工落成的「聯聚瑞和大廈」，樓高43層172.8公尺，目前不僅是中台灣最高的住宅大廈，也是台中十大豪宅榜之冠！根據最新一期實價登錄，40樓和41樓由同家族購買，總價高達5.855億元，41樓單價不計雨遮達88萬元，突破七期毛胚屋單價紀錄。

總銷金額高達120億元的「聯聚瑞和大廈」，產品規劃165坪、330坪，每坪成交單價在70-90萬元，每戶總價在1.5億至3億元之間，深受企業家族與企業二代青睞，一口氣買下2層樓與3層樓的企業家族不少，目前整體銷售率逼近5成！

位於秋紅谷生態公園首排的「聯聚瑞和大廈」，面對近萬坪新市政特區中最開闊的公園景觀，大面窗引入通透光線和森林般綠意，融合新現代與新古典美學風格優點，外觀沈穩大器，外觀簡約俐落又別具特色與巧思。

聯聚建設總經理王于娟表示，聯聚瑞和大廈位處七期之眼核心位置，在規劃之初，聯聚即設定要在此基地，規劃「中台灣最高」的住宅大廈，共43層、樓高172.8公尺，歷時7年打造。因摩天高樓有許多挑戰和限制，不僅法規要求加倍嚴謹、營造成本高，工程期也長，一般建商會選擇迴避的因素，聯聚卻敢於挑戰，以建築高度表決心，在各項規格設立「聯聚天花板」，耐震係數達0.409g，高於法規要求42％，種種要求皆是七期標竿。

聯聚同時也是七期豪宅累積作品最多的品牌，可以說定義了七期的輪廓，身為惟一專注於七期推案的建設公司，「因為專注，所以不同」，聯聚為七期開創了許多紀錄，將新古典語彙帶入七期，並賦予「聯聚式」的人文美學風格，大廈內舉目所及是二、三百年歷史的文物藝術品，宮廷件油畫與名家墨寶，與收藏等級經典傢俱交互輝映，絢麗之中蘊藏深厚藝術底蘊。

聯聚每一個案的落成，都為七期豪宅寫下新標準。而2022年甫完工落成的「聯聚瑞和大廈」， 今日首度對外公開亮相，讓人再次驚嘆聯聚對生活美學的詮釋。

聯聚瑞和大廈定位清晰，是聯聚對於生活哲學的實踐，代表的是一種不容妥協的理想。在公設空間裡處處充滿藝術驚喜，一樓大廳鎮宅之寶，來自洛可可畫派代表人物Antonio Bellucci（1654-1726），作品多被德國、奧地利及英國的皇室貴族所收藏。

王于娟說，這幅17世紀油畫中主角為女神維納斯與其子邱比特，母子眼神中充滿了愛，一旁飛鴿代表和平，因此這幅畫名為「愛與和平」，以美好寓意祝福聯聚瑞和的住戶。

東西廳則擺放了兩幅17世紀巴洛克風格油畫，出自義大利那不勒斯首席畫家Luca Giordano（1634-1705）之手，其多幅作品被收藏於英國國家畫廊，聯聚瑞和大廈內竟擺放了三件大師之作；其中，成對的作品「葡萄豐收」特別吸睛，以希臘酒神精神象徵富饒樂居。

此外，更有來自18世紀佛羅倫斯宮殿的鍍金雕刻木鏡，高達3.68米，在吊掛前更聘請曾任職於義大利烏菲茲美術館的藝術修復團隊，為該藝術品進行維護保養，聯聚對藝術文物的重視程度，可見一斑。

除了為數不少的西方古典油畫外，聯聚最為人稱道的即是其融合東方人文美學的獨特風格。聯聚瑞和大廈首次打造的「品茗室」，懸掛著康熙15年（1676年），由康熙皇帝所賜的御匾「相閣」，以此呼應聯聚主人的開闊心境與事業巔峰狀態，典雅的明式傢俱與文雅的茶具，讓時間在聯聚精心打造的空間中慢了下來，一旁懸掛著當代名家畫作「夢回唐朝」，將唐朝仕女表現的栩栩如生，讓人置身於此時，彷彿進入唐詩與宋詞中刻畫的美好。

私塾、閱覽室，牆上18世紀版畫也大有來頭，繪畫主題來自文藝復興三傑之一的拉斐爾教皇壁畫，以擬人化的女神形象表現神學、詩學、法學與哲學，象徵人類知識的四大領域。

二進式的宴會廳，水晶吊燈來自威尼斯七百年歷史藝術作坊，可以想像杯晃交錯的名流聚會，堪稱全台中最讓人嚮往的聚會場所，為聯聚瑞和主人與親友獨享。

最讓人驚嘆的是，不只主要公設空間處處精彩，就連梯廳、地下停車場等容易讓人忽略的空間，也擺設了藝術作品，來到B1空間，映入眼簾的是17世紀末的刺繡藝術收藏，為珍貴的歐洲佛蘭芒藝術珍品，畫面中由兩個貴族家徽於皇冠下相連，象徵幸福共好。對聯聚來說，美學是無數細節的積累，與對品味的堅持，因此在聯聚社區內可以感受到處處都是驚喜。

進到二樓空間有如度假飯店，設施一應具足，SPA室療癒身心，針對尊榮客群規劃私人理髮廳；健身房採用義大利頂級健身設備，就連重訓設備也宛若藝術擺飾；半戶外泳池不分晴雨皆能享有美好休閒時光，私人劇院外打造復古經典電影牆。頂層Sky Lounge規劃同樣讓人驚艷，夜間華燈初上，在琥珀色燈光照映下，能於此遠眺最美台中天際線，享受極致景色。

王于娟說，不只獨善其身，「聯聚瑞和大廈」更傳承品牌人文精神，要求友善社區鄰里，與城市共好。舉例來說，在聯聚瑞和大廈四周佈置了許多公共藝術及綠色活潑的行人廊道，以多層次綠植、珍異樹種包圍，成人需張開雙手才能環抱的百年樟樹、造型優雅有精神的迎客松，更有難得的170年的日本紫薇，柔雅造型中展現堅毅。

此外，聯聚瑞和大廈行人廊道更設置奉茶水柱，傳?東方人飲水思源的文化精神，讓來往市民及周遭住戶散步經過時，享受花香、芬多精及輕快音樂，能感受到台中住居的舒適與優雅。或許就是這份共善同好的品牌核心精神，讓聯聚持續締造口碑傳奇。