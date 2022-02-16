隨著現在科技進步，大家在選擇汽車購入時，常有一說法就是「日系車耐操、開不壞」，甚至老一輩也常說「年輕人想存錢，先買台國產日系車就好」，到底有什麼魔力讓這傳說一直流傳至今；根據《車勢修車網》一份問卷調查，針對台灣近百家民間保養廠回饋，確實有讓這些傳說得到相關解答。

這份調查主要針對臺灣市場能見度，同時也是外廠較常專攻的12個品牌，包含日系的Toyota、Nissan、Mazda、Mitsubishi、Honda以及Subaru，美系的Ford，歐系的Audi、BMW、Mercedes-Benz、Volkswagen，還有臺灣的自主品牌Luxgen，透過修車廠業者於第一線實際服務的印象，針對包含零件取得難易、維修難易、故障難易度，還有用車習慣等10個項目進行市調。雖尚無法與精準量化統計畫上等號，但也有其一定參考性。

HONDA車主被冠上最愛改車的族群 (圖/CarStuff人車事)

根據調查結果，我們初步整理以下三大點，首先日系品牌包含Toyota、Honda、Subaru，確實滿足了最不容易故障的前三名，另外Toyota、Nissan、Mitsubishi與Honda，也獲得維修人員心中認為最好維修四大品牌，直接驗證了日系品牌的耐用及好養程度。另外第二項有趣現象，為維修師傅們發現開Honda的車主最愛改裝，身為Subaru的車主則最為「阿莎力」，維修費不會殺價。最後一項統計則是，最不好的車主駕駛習慣居然是BMW，雖然問卷設計非開放式問題，故無法從中看出主要原因，但似乎也不難想像，如同大家刻版印象，坐在寶馬上就要好好感受它的熱血操控。

BMW iX M60擁有高達619hp最大綜效馬力輸出。（汎德提供）

雖然這份調查，可能距離專業科學驗證還有些距離，但對於這些民間維修廠師傅的回答，也可幾乎解惑了大家內心疑問，直接驗證了這些傳說有其參考性。但對於近期想要買車的朋友來說，建議還是走一趟各品牌新車展間，藉由試乘及解說，相信能夠獲得更專業的訊息與經驗分享，才能更貼近自己的未來用車需求。