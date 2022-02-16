豐興(2015)睽違12周，周一宣布重啟型鋼漲勢，型鋼產品基價每公噸調漲600元，H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)周二也宣布，即日起調漲H型鋼產品價格，每公噸大漲700元或逾2%。但外資已連2日落跑，周三加大賣超1738張，自營商也轉賣超306張，本周來三大法人共賣超1522張。東和鋼鐵周三翻黑續跌2.67%或1.9元，報69.3元，暫時失守70元關卡、5日、10日雙線，單日表現在鋼鐵族群吊車尾，呈現連3日頹勢，回測月線。

周三鋼筋族群，豐興(2015)、聚亨(2022)、威致(2028)、海光(2038)、沛波(6248)等股價均表現可圈可點。

豐興率先調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，而指標性大廠調漲盤價，激勵東和鋼鐵、威致、海光等鋼筋大廠，有望跟著調漲鋼筋產品價格，營運也可有所期待。東和鋼鐵表示，主要是考量國際廢鋼等原物料行情與成本激漲，且目前國內H型鋼產品市場需求還不差，為適度反映成本，才決定調漲產品價格。

東和鋼鐵H型鋼以往是每個月開二次盤，除了上半月開盤外，下半月將會再開另一次盤，東和鋼鐵不排除本月底前再掀一波漲勢。市場也預期，中鋼(2002)集團子公司中龍鋼鐵也可望跟進，調漲相關產品價格。但東和鋼鐵表示，2月底前是否再一次調漲H型鋼產品價格，將會視國際原料行情走勢與整體市場需求狀況，做滾動式的檢討與評估，若原料成本持續往上，當然不排除再調漲價格。

目前東和鋼鐵單月H型鋼產品銷量約5萬公噸。東和鋼鐵接單暢旺，據悉訂單已達明年上半年，接單排至2023年。東和鋼鐵1月合併營收50.19億元，年增6.74%、月減13.01%。法人預估東鋼今年營收、獲利可望延續去年好表現。